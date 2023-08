VanMoof kan salarissen personeel in Taiwan en VS niet betalen, oprichters lijken rol te willen blijven spelen

Medeoprichter Ties Carlier van VanMoof. Beeld VanMoof via Reuters

‘Ondanks onze inspanningen zal VanMoof morgen de salarissen van juli niet kunnen betalen,’ schreef medeoprichter Ties Carlier vrijdag (lokale tijd) in een interne e-mail aan personeel van het bedrijf in Taiwan die in handen is van Het Parool. ‘We hebben geprobeerd om met onze bestaande investeerders samen te werken om voldoende fondsen veilig te stellen om de lonen te kunnen betalen, maar deze inspanningen zijn uiteindelijk tevergeefs geweest.’

Het Nederlandse deel van VanMoof werd op 18 juli failliet verklaard door de Amsterdamse rechtbank. Eerder deze week volgde ook de Britse tak van het bedrijf, maar de onderdelen in Taiwan en de Verenigde Staten staan nog altijd overeind. In Taiwan heeft het bedrijf onder andere een eigen fabriek en ontwerpafdeling, die onder leiding staat van Ties Carlier. Zijn broer Taco, met wie hij het bedrijf in 2009 startte, heeft in Amsterdam de dagelijkse leiding op het hoofdkantoor.

Patenten en merkrechten

Dat de Amerikaanse en Taiwanese takken nog niet failliet zijn verklaard, kan erop duiden dat de broers actief betrokken willen blijven bij het bedrijf. Waarschijnlijk zijn de patenten en merkrechten in deze onderdelen ondergebracht. Hierdoor moeten eventueel geïnteresseerde overnamekandidaten die een doorstart met het bedrijf willen maken, de Amerikaanse en Taiwanese onderdelen kopen. In dat geval kunnen de broers Carlier afdwingen dat zij actief blijven bij het bedrijf. Dat kan een eventuele doorstart van het bedrijf lastiger maken.

Ook gaan er onbevestigde geruchten onder personeel van VanMoof dat de twee zelf investeerders aan het zoeken zijn om met de Amerikaanse en Taiwanese takken een doorstart te maken.

Onduidelijkheid

Doordat deze twee bedrijfsonderdelen nog niet failliet zijn, zit personeel dat daar in dienst is nog langer in onzekerheid. Een mail van een personeelslid aan Ties Carlier daarover wordt veelvuldig door anderen gedeeld binnen het bedrijf. Daaruit blijkt dat ze teleurgesteld zijn in de leiding van het bedrijf en dat ze tot nu toe niets hoorden van de oprichters. Ze kregen alleen de mededeling dat hun salaris niet betaald kan worden.

In zijn mail verschaft Ties Carlier ook geen verdere duidelijkheid aan het personeel. Wat het niet betalen van de salarissen zal ‘betekenen voor het bedrijf, je dienstverband en de betaling is op dit moment onduidelijk,’ schrijft hij. ‘We werken samen met de lokale autoriteiten en advocaten om duidelijkheid te krijgen en nemen contact met u op zodra we meer weten.’ Wat daar precies mee bedoeld wordt, is onduidelijk. Een woordvoerder van VanMoof kan daar ook geen antwoord opgeven.

