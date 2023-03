Vanavond is het zover, daarna pas weer in 2039: Jupiter en Venus ‘kussen’ elkaar

Jupiter en Venus waren eerder deze week al samen te bewonderen, zoals te zien is op deze foto vanuit Middelburg. Woensdagavond staan ze het dichtst bij elkaar. Beeld Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen

Want eigenlijk is het optisch bedrog. De planeten liggen in werkelijkheid 700 miljoen kilometer van elkaar vandaan. Waarom ze dan nu zo dicht bij elkaar lijken te liggen? Volgens Richard Riemersma van het Friese Eise Eisinga Planetarium komt dat door de relatieve positie van de aarde in het zonnestelsel. “Iedere dag schuiven ze een stukje op. Vanavond staan ze bijna in één lijn.”

Bijzonder moment

In het museum over de Nederlandse amateurastronoom Eise Eisinga is het oudste werkende planetarium ter wereld te zien. Vanuit die kamer is de sterrenhemel goed te bewonderen. Riemersma ziet vaker dat planeten elkaar tegenkomen, maar voor dit verschijnsel gaat hij eens goed zitten, want naar verwachting is dit tafereel tussen Jupiter en Venus pas in 2039 weer te bewonderen.

Gewapend met een dikke jas en handschoenen zit de Fries woensdagavond op zijn terras. Achter zijn telescoop. “Door de helderheid van beide planeten zijn ze relatief makkelijk te vinden. Het is een bijzonder moment.”

Ook zonder telescoop zijn de planeten goed te zien. Riemersma adviseert geïnteresseerden om naar buiten te kijken als de zon bijna onder is. Tegen 19.00 uur zullen de planeten iets boven de westelijke horizon te zien zijn. Tot 20.30 uur, verwacht de Fries.

Even mijn fotografie-skills ophalen: close-up van Venus en Jupiter met manen❣️#conjunctie pic.twitter.com/HlA4BeRKzN — Helga van Leur ☀ (@helgavanleur) 1 maart 2023

Noorderlicht

Deze heldere hemellichamen zijn niet het enige bijzondere natuurverschijnsel deze week. Eerder was namelijk al het noorderlicht te zien, dat verder vooral zichtbaar is vanuit het noorden van Scandinavië. Daar is dan een groene gloed te zien. Door de bolling van de aarde kijken we vanuit Nederland naar de bovenkant van de zonnestorm. Dat licht is rood en was eerder deze week op verschillende plekken in Nederland te bewonderen.

Twee bijzondere natuurverschijnselen in één week. Toeval? Volgens Riemersma niet. “Misschien is er tegenwoordig meer aandacht voor in de media.”