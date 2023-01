Vanavond en morgenochtend weercode geel: Rijkswaterstaat adviseert thuis te werken

Mensen trotseren de regen op het Stationsplein in Amsterdam. Beeld ANP

De buien komen woensdagavond allereerst over het westen van het land. In de kustprovincies geldt code geel vanaf 19.00 uur. In de loop van de avond trekken de buien naar het oosten. Daar moet vanaf 20.00 uur rekening worden gehouden met hevig onweer, hagel, veel regen in korte tijd en windstoten van 60 tot 75 kilometer per uur. In het noordwesten zijn uitschieters van 100 kilometer per uur mogelijk.

Tegen het einde van de avond trekken de buien door naar Duitsland. In de kustprovincies is het dan nog niet gedaan met het hevige weer. Na een wat rustigere nacht gaat het vanaf 06.00 uur opnieuw waaien, met wederom windstoten tot 75 kilometer per uur. Wie morgenochtend de weg op gaat, moet dan ook rekening houden met hinder. Die weerswaarschuwing geldt tot 10.00 uur in de ochtend.

Omdat het op donderdagen altijd al druk is op de wegen, wordt weggebruikers die niet in lange files willen terechtkomen geadviseerd ‘een andere keuze te maken of thuis te werken voor zover dat mogelijk is’, aldus Rijkswaterstaat. ‘Kun je morgen thuiswerken? Dan doe je er goed aan om niet tijdens de spits de weg op te gaan. Doe je dit wel, houd er dan rekening mee dat de rijomstandigheden tijdens een hevige stortbui anders zijn.’