Vanaf zondag minder treinen rond Schiphol door werkzaamheden

Het werk aan het spoor begint in de nacht van zaterdag 12 november, vanaf 04.00 uur. Volgens ProRail zijn de klussen nodig vanwege de verwachte groei van het aantal reizigers. Ook wordt drukte op perrons bij onder andere station Schiphol Airport aangepakt. “Door deze werkzaamheden kunnen we namelijk over een paar jaar meer treinen laten rijden tussen Schiphol en Amsterdam Centraal,” stelt ProRail.

Het verwisselen en verplaatsen van de wissels bij station Amsterdam Zuid zorgt ervoor dat de Intercity direct (Amsterdam-Breda) in de toekomst langs de oostkant van Amsterdam kan rijden. Daardoor ontstaat ruimte aan de westkant, waardoor daar meer treinen tussen Schiphol en Amsterdam Centraal kunnen rijden.

Vervangend vervoer

Treinkaartjes zijn tijdens de werkzaamheden geldig in de Amsterdamse metrolijnen 50, 51 en 52, die op station Amsterdam Zuid aankomen en vertrekken. De NS zorgt verder voor vervangend busvervoer.

De NS waarschuwt reizigers ook voor gevolgen op andere treintrajecten, te weten Utrecht-Nijmegen. Normaal gesproken rijdt er een trein van Amsterdam Zuid naar Nijmegen, maar deze zal komende weken dus niet rijden. Dat heeft gevolgen voor de treintijden naar Nijmegen. “Check goed voor vertrek de reisplanner,” adviseert een woordvoerster.

