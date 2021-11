Vanaf woensdag weer boete van 95 euro voor schenden 1,5-meterplicht

Medewerkers van een terras op het Rembrandtplein plaatsen stoelen en tafels op voldoende afstand tijdens de vorige periode met de 1,5-meterregel. Beeld ANP

De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) kunnen vanaf dan weer handhaven en boetes uitdelen. Op het schenden van de coronaregels staat een boete van 95 euro. Vorig jaar was dat nog 390 euro, maar op last van de rechter en later de Tweede Kamer is dat bedrag verlaagd.

Nu is 1,5 meter afstand houden nog een dringend advies. Het demissionaire kabinet had al aangekondigd dat het weer verplicht zou worden. De verplichting geldt niet voor mensen die tot één huishouden behoren. Ook op plekken waar het coronatoegangsbewijs wordt gevraagd, is afstand houden niet verplicht. Er zijn ook plekken waar het niet goed mogelijk is om 1,5 meter uit elkaar te blijven. Daar kunnen andere maatregelen gelden, zoals een mondkapjesplicht.

Ook voor het hoger en het middelbaar beroepsonderwijs geldt een uitzondering, net als voor sporten en andere hobby’s waarbij afstand houden niet gaat.

Er zijn ook plekken waar het praktisch niet mogelijk is om 1,5 meter uit elkaar te blijven. Te denken valt aan contactberoepen, zoals kappers, stylisten, fysiotherapeuten, aan het openbaar vervoer en aan autorijlessen. Daar geldt in de meeste gevallen een mondkapjesplicht. In winkels moet afstand worden gehouden én een mondmasker worden gedragen.

Opmars

Verplicht afstand houden is een van de maatregelen die het demissionaire kabinet anderhalve week geleden aankondigde om de snelle opmars van het coronavirus te vertragen. Ook werd toen besloten tot beperktere openingstijden voor onder meer winkels en horeca en het weren van publiek bij sportwedstrijden.

Het kabinet blijft daarnaast hameren op het belang van de basismaatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zoals thuisblijven en testen bij klachten, voldoende ventilatie en regelmatig de handen wassen. Alleen dan kan mogelijk voorkomen worden dat al volgende week nog harder wordt ingegrepen, waarschuwde premier Mark Rutte eerder.