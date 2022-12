Vanaf januari vaart nieuwe pont tussen Zeeburgereiland en Sporenburg

De nieuwe pont tussen Zeeburgereiland naar Sporenburg vaart van maandag tot en met vrijdag. Beeld Getty

De gemeente verwacht dat er ongeveer 1500 mensen per dag gebruik zullen maken van de veerdienst. Over zeven jaar moet dit aantal gegroeid zijn naar 4000 reizigers per dag.

Een van de redenen voor deze nieuwe veerlijn is de komst van hogeschool Inholland op Zeeburgereiland. De pont maakt de hogeschool goed bereikbaar voor de circa 6000 mensen die hier vanaf 2024 studeren.

De pont is alleen bedoeld voor fietsers en voetgangers. Scooters zijn niet toegestaan. Na zeven jaar wordt besloten of de nieuwe verbinding een permante plek krijgt in het Amsterdamse ov-netwerk.

