Vanaf het weekend kans op warmer weer

Beeld ANP

Volgende week wordt het volgens Weeronline zelfs nog warmer, met temperaturen van 20 tot 25 graden.

Waar de thuisquarantaine de afgelopen weken regelmatig werd bemoeilijkt door zonnig en warm weer, is het begin deze week een stuk koeler. Dinsdag is waarschijnlijk de koudste dag, met 10 graden aan de noordkust tot 12 in het binnenland. In de nacht van maandag op dinsdag vroor het zelfs in het oosten en het zuiden van het land.

Volgende week is de kans behoorlijk groot dat de temperaturen uitkomen op 20 tot 24 graden. Wel maakt Weeronline een belangrijke kanttekening: draait de wind tussen nu en volgende week, dan trekt niet warme, maar juist koude lucht over het land.