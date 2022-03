Vanaf 2024 geen wegwerpplastic meer toegestaan op kantoor of in horeca

Milieuorganisaties: meer maatregelen nodig

Nieuwe regels om wegwerpplastic tegen te gaan zijn een mooie stap, vinden milieuorganisaties, maar volgens hen zijn meer maatregelen nodig om de plasticvervuiling echt effectief tegen te gaan. “Met alleen een verbod op koffiebekers en borden zijn we er natuurlijk niet,” reageert Greenpeace. “We moeten opnieuw kijken naar hoe de supermarkt eruit moet zien, want daar kopen we nog steeds driedubbel verpakte producten.”

Ook Natuur & Milieu vindt dat “meer nodig is om met zijn allen de stap te maken van wegwerp naar herbruikbaar.” De organisatie zou graag zien dat er een algemeen verbod komt op wegwerpproducten waarvoor een goed herbruikbaar alternatief bestaat. Zo ver gaat het kabinet vooralsnog niet.

Natuur & Milieu vraagt zich af of veel mensen zullen overstappen op herbruikbaar materiaal in situaties waarin ze nog steeds een keuze hebben, bijvoorbeeld wanneer ze eten afhalen. “Als bedrijven kunnen besluiten de meerprijs van wegwerp heel laag te houden, zullen veel mensen de overstap naar herbruikbaar niet gaan maken, zo gewend als we zijn aan onze wegwerpcultuur.”

Wat Greenpeace betreft is het ook belangrijk dat grote voedingsmiddelenproducenten als Unilever, Coca-Cola, Nestlé en Pepsi hun plasticgebruik ‘drastisch verminderen’ en investeren in producten zonder verpakking. “En als dat niet kan in herbruikbare en hervulbare verpakkingen,” zegt plasticexpert Meike Rijksen van de milieuorganisatie.