Van zonnepaneel tot vijverpomp: deze stoorzenders bedreigen wifi en cruciale communicatie

Een installateur plaatst zonnepanelen op het dak van een woonhuis. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

1. Hoe komt dat?

Zonnepanelen liggen vrijwel altijd hoog en zenden permanent storende signalen uit. Soms is de gebruikte apparatuur niet goed afgeschermd, soms is de installatie verkeerd of zijn niet goed afgeschermde kabels gebruikt. Andersom kunnen ook zonnepanelen verstoord raken door stoorzenders, waardoor ze slechter functioneren en minder stroom leveren dan waarvoor ze geschikt zijn.

Sommige zonnepanelen veroorzaken ernstige storingen volgens het Agentschap Telecom, dat toezicht houdt op de ether, waardoor cruciale communicatie in het honderd kan lopen, ook bij calamiteiten. Vooral C2000, het netwerk waarmee politie, ambulance en brandweer communiceren is daar gevoelig voor.

2. C2000, was daar niet iets mis mee?

C2000 is sinds de introductie eind januari 2020 al een zorgenkindje. Vorig voorjaar trokken de politiebonden aan de bel omdat het systeem voor stem- en datacommunicatie regelmatig haperde. Het kabinet erkende dat er dagen waren met tientallen storingen. Dat is inmiddels minder, liet verantwoordelijk minister Grapperhaus in februari aan de Kamer weten.

Toch gaat het nog regelmatig mis. Eind april ging de datakant van het systeem even uit de lucht. En vorig jaar bleek vertraging bij het opzetten van gesprekken veroorzaakt te worden door beveiligingscamera’s die bij zendmasten waren opgehangen, als remedie tegen de brandstichtingen door tegenstanders van 5G.

3. Zijn er meer problemen?

Niet alleen C2000 raakt verstoord, ook onze eigen mobiele communicatie kan spaak lopen door stoorzenders als zonnepanelen, van smartphones en draadloos internet tot babyfoons – waardoor we onze huilende spruit kunnen mislopen. Ook kunnen slecht afgeschermde apparaten leiden tot storingen op tv.

De problemen gaan verder dan communicatie alleen. Zo kunnen ook elektrische (bak)fietsen kapot gaan door storing van buitenaf, wat bij tenminste één fabrikant van elektrische bakfietsen het geval was. Fabrikanten houden volgens het agentschap onvoldoende rekening met zulke storingen en bij keuringen wordt er onvoldoende naar gekeken.

Ook GPS-ontvangers, waarmee een smartphone of auto onze exacte locatie kan bepalen, zijn volgens het agentschap gevoelig voor verstoringen door andere apparaten. Dat is al vervelend genoeg, maar GPS is ook cruciaal voor alarmdiensten, de telecomsector, financiële bedrijven of energiebedrijven die het gebruiken om op de microseconde de tijd te bepalen, of de landbouw, die GPS moet gebruiken voor het meten van mestuitstoot.

4. Ik heb een zonnepaneel op het dak, ben ik nu verantwoordelijk?

Niet direct. De verantwoordelijkheid ligt allereerst bij fabrikanten en installateurs van zonnepanelen. Veel apparatuur voldoet niet aan de wettelijke eisen.

Het Agentschap Telecom zit overtreders dan ook op de nek, om ervoor te zorgen dat nieuwe zonnepanelen wel goed worden afgeschermd en bestaande apparatuur wordt vervangen. De toezichthouder is inmiddels zelfs een boetezaak begonnen tegen een fabrikant van zulke apparatuur.

5. Is het probleem opgelost als alle zonnepanelen worden nagekeken?

Zonnepanelen zijn lang niet de enige stoorzenders. Zelfs ledlampen kunnen radioverkeer als dat van c2000 verstoren.

Ons huis wemelt van de apparaten die het mobiele signaal en onze wifiverbindingen aantasten: opladers voor de mobiele telefoon, afstandsbedieningen, magnetrons, afzuiginstallaties en zelfs vijverpompen zijn potentiële boosdoeners. Veel mensen gaan vervolgens hun slechte wifisignaal te lijf door steunzenders (‘repeaters’) in te zetten, waardoor de ethervervuiling alleen maar groter wordt.

Ook buitenshuis is het een wirwar aan potentiële verstoorders, van detectiepoortjes in winkels, pinautomaten voor contactloos betalen of afstandsbedieningen om garagedeuren of slagbomen te openen. Het Agentschap Telecom maakt zich zorgen over de optelsom van al die relatief kleine stoorzenders, zelfs als die stuk voor stuk aan de wettelijke eisen voldoen. ‘Als er niets wordt gedaan, dan wordt het probleem steeds groter,’ stelt de instantie in haar jaarverslag. ‘De bruikbaarheid van de frequentieruimte staat op het spel door ‘man made noise’.’

6. Wat kan ik daaraan doen?

Trek in ieder geval alle opladers en adapters uit het stopcontact als ze niet worden gebruikt, of zet ze achter een schakelaar. Let bij de aankoop van elektronische apparaten, of dat nu een magnetron of vijverpomp is, op het CE-logo.

Het agentschap probeert producenten zo ver te krijgen hun producten beter af te schermen. Vaak lukt dat ook. Maar soms worden producten verboden en fabrikanten beboet omdat ze niet aan de eisen voldoen.