Van uilenpoep tot gekkostront: Dierenpark Amersfoort vroeg én kreeg honderden drollen

Naast de grote poepinzameling kunnen kinderen tijdens de meivakantie onder andere een poepexpert-certificaat halen en onder begeleiding zien wat er zoal in een hoop olifantenpoep zit. Beeld Saskia Berdenis van Berlekom

“Kunnen jullie hem wel even buiten open doen?” vraagt een medewerker als woordvoerder Hylke Steggerda met de volle bak komt aanzetten en hem dreigt open te maken. “Die lucht blijft zo hangen.” En inderdaad, als buiten de deksel eraf gaat, is de ammoniakgeur bijna niet te harden.

“Het is echt heel leuk om te zien dat er zoveel gehoor aan wordt gegeven,” zegt Steggerda. “Mensen worden er toch een beetje door getriggerd. Van te voren verwachtten we vooral poep van honden en katten, maar we hebben ook van gekko’s, een wandelende tak, volgens mij ook een slang. Zelfs een paard, en een uil, al weet ik niet zeker of je die als huisdier kunt zien.”

“Mensen gaan er heel creatief mee om. We hebben de poep van twee parkieten, met een ingezonden brief, geschreven uit hun oogpunt.” De brief komt van parkietjes Flippie en Happy: ‘Wij zijn twee blije en gezonde valkparkietjes, en lazen uw oproep op het internet. Dus we hebben onze beste drolletjes uitgezocht en naar u opgestuurd. We zijn inmiddels 11 en 15 jaar oud en nog vol leven. We houden er gewoon van om de boel onder te poepen, dat is onze hobby.’

In de bak zitten tientallen zakjes vol met poep, voor de veiligheid nog eens in ziplockzakjes gestopt, die toch de geur niet helemaal binnen kunnen houden. Op de meeste staat netjes de naam van het beestje, van wat voor soort dier het afkomstig is, en het dieet. Maar ook zit er een enkele anonieme drol tussen.

Poep & Zoo

Maar waar heeft het dierenpark al die uitwerpselen voor nodig? Steggerda: “We hebben al jarenlang de themaweek Poep & Zoo. Dat begon ooit als een beetje lachen, gieren, brullen. Maar inmiddels wordt steeds duidelijker hoeveel je kunt leren over je gezondheid door uitwerpselen. Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (Acta). Zij komen een aantal keren per week de stront ophalen.”

Acta onderzoekt enzymen die helpen bij het verteren van bepaald voedsel. “Dat kan via het speeksel,” legt Steggerda uit. “Maar dat kan eigenlijk nog veel beter via de ontlasting. Daarom zijn ze van mond naar stront gegaan. Naast de enzymen in de poep van huisdieren en die van de dieren hier in het park, doen ze ook onderzoek naar die in de ontlasting van mensen. Helaas mochten we die niet hier inzamelen.”

Dat de inzameling samenvalt met Poep & Zoo is niet geheel toevallig, zegt Steggerda. “Vorig jaar zag een van de wetenschappers van Acta een poster voor de week in een abri. Zij hebben ons toen benaderd met de vraag of we dit samen konden organiseren. Het past ook bij de veranderende functie van een dierentuin. Waar het vroeger gewoon een leuk dagje uit was, wordt er steeds meer gedaan met educatie.” Het inleveren van huisdierenpoep kan nog tot 7 mei.