Van topjaar naar flopjaar: ‘Er voltrekt zich in Zandvoort een kleine ramp’

Beeld Elmer van der Marel

Van de hemel in de hel in amper een maand tijd. Of zoals Enrico van der Spiegel van hotel Zeespiegel het uitdrukt: wat een topjaar had moeten worden, dreigt een flopjaar te worden. “We hebben nog wel een paar boekingen staan voor de komende maanden, maar elke mail die we binnenkrijgen is een annulering. Zelfs voor de zomer krijgen we nu al afmeldingen binnen. De mensen zijn panisch.”

Arm Zandvoort. Het hele dorp keek uit naar 2020, met de Grand Prix en alle feestelijkheden eromheen als vertrekpunt voor een onvergetelijke, drukke en winstgevende zomer. Maar toen kwam corona. Eerst werd er een streep gehaald door de race op het circuit, daarna zakte het toerisme als een lek luchtbed in elkaar. Van der Spiegel: “Het paasweekeinde is normaal de aftrap van het seizoen. Dat wordt nu helemaal niets.”

In hotel Zeespiegel staat het overgrote deel van de vijftig kamers leeg, vertelt de eigenaar. “We hebben nog een paar gasten, onder wie een Australisch stel. Zij hebben hun verblijf verlengd vanwege corona. Als ze naar huis gaan, moeten ze twee weken in quarantaine. Daar hebben ze geen trek in.” Gelukkig schijnt de zon, zegt Van der Spiegel. “Het verzacht de pijn, want dit jaar komt het niet meer goed.”

Spookdorp

Ook voorzitter Peter Tromp van de Stichting Ondernemersbelangen Zandvoort is somber. “We wonen nu in een spookdorp. Zandvoort heeft 17.000 inwoners. De horeca, de strandpaviljoens en het winkelaanbod zijn geënt op de 100.000 mensen die hier normaalgesproken tussen april en oktober op zomerse dagen neerstrijken. Nu de toeristen wegblijven, lijden alle ondernemers pijn.”

Voor de ondernemers zijn de maanden april en mei heel belangrijk, legt Tromp uit. “Dat zijn de maanden waarop heel veel Duitsers deze kant op komen. Normaal zijn alle hotels en pensions volgeboekt voor de komende periode. Als je op internet kijkt naar de particuliere verhuur in het dorp, is misschien 2 procent bezet. De bungalowparken zijn gesloten, de hotels staan leeg. Er voltrekt zich een kleine ramp.’

De maatregelen van de overheid maken het er niet beter op, vindt de voorzitter van de ondernemersvereniging. “Wie nu richting Zandvoort rijdt, komt bij de ingang van het dorp borden tegen met het dringende verzoek om rechtsomkeert te maken in verband met corona. Er staan zelfs regelaars om mensen weg te sturen. Het lijkt alsof hier de pest heerst. Daarmee wordt ook het laatste beetje klandizie verjaagd.”

Ook op het strand is de bedrijvigheid stilgelegd. De 35 paviljoens zijn bijna allemaal dicht. “We zijn een week open geweest,” vertelt Niels Priester van strandpaviljoen Mango’s. “Daarna kwam de beruchte persconferentie. Ik vind het goed hoor. Ik heb mijn zaak zelf afgezet met hekken en lint. Maar ik verbaas me wel over de groepen ouderen die ik zie wandelen op de boulevard. Ik denk dan: voor jullie zijn we dicht.”

Beeld Elmer van der Marel

Laag pitje

Op drukke dagen heeft Mango’s twintig mensen aan het werk. Nu doet Priester alles met een minimale bezetting. “Mensen kunnen nog steeds eten bij ons bestellen. Maar dat is meer bezigheidstherapie dan omzet. Het is prettig om het bedrijf toch te draaien, ook al is het op een laag pitje. En verder vullen we de dagen met klussen. Een strandpaviljoen is net een boerderij: er is altijd wat te doen.”

De crisis komt op een slecht moment voor de strandtenthouders. Met ingang van dit jaar zijn zij overgestapt van nulurencontracten naar vaste aanstellingen voor hun personeel. Priester: “De regeling van het kabinet voor ondernemers gaat uit van 1 januari als peildatum. Op dat moment hadden wij nog geen mensen in dienst. Nu heb ik acht mensen onder contract. Dat is niet op te brengen zonder inkomsten.”

En dan was het ook nog een belabberd voorseizoen. “Slecht weer is geen probleem,” legt Priester uit. “Maar we hebben veel last gehad van de storm. Vorig jaar had ik 3 mille aan shovel-kosten om het zand weg te halen. Dit jaar was dat 12 mille. Dat hakt erin. Dit is pas mijn tweede jaar op het strand. We hebben nog niet genoeg vlees op de botten om dit lang vol te houden.”

De paviljoenhouder hoopt dat de maatregelen snel kunnen worden opgeheven, en voegt er een opvallende wens aan toe. “Ik ben groot fan van de Formule 1, maar ik hoop toch dat Grand Prix naar volgend jaar wordt verplaatst. Als ze het in augustus willen doen, zoals nu wordt gezegd, is dat voor ons een slechte zaak. Dan gaat Zandvoort weer een maand op slot. Dan gaat de massa naar het circuit en niet naar het strand.”