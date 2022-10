Van Lienden in beroep tegen ontslag uit mondkapjesstichting

Van Lienden (m) en Damme (r) verlaten de rechtbank in Rotterdam. Beeld ANP

Ze zeggen dat er ‘feitelijke en juridische gronden’ zijn die ertoe leiden dat ze aan het gerechtshof gaan vragen het vonnis van de rechtbank te vernietigen. De derde compagnon van SHA, Camille van Gestel, stapte vrijwillig op als bestuurder van de stichting. Wanneer het hoger beroep dient is onduidelijk.

Civiele procedure

Op 14 juni diende de rechtszaak waarin het Openbaar Ministerie en meerdere vrijwilligers van de stichting de rechtbank verzochten om Van Lienden en Damme te ontslaan als bestuurders van de organisatie. Volgens het OM hebben Van Lienden en twee zakenpartners klanten vanuit hun mondkapjesstichting, waarover zij beweerden er zonder winstoogmerk mee begonnen te zijn, doorgesluisd naar een commerciële bv, Relief Goods Alliance (RGA), die losstond van de stichting. Hiermee verdienden ze miljoenen. “De stichting had direct vanaf de geboorte al een eigen belang,” denkt het OM.

Op 21 juli kwam de rechtbank tot het oordeel dat de bestuurders, en dan met name Van Lienden, naar buiten toe benadrukten ‘dat zij zich belangeloos met SHA inzetten voor de zorg’. Het onderscheid tussen SHA en de commerciële bv was daarbij niet helder, aldus de rechters. Hierbij wordt ook verwezen naar de naam van de bv, Relief Goods Alliance (RGA). “De naam RGA komt vrijwel neer op de Engelse vertaling van SHA, wat op zichzelf genomen al voor verwarring kan zorgen.” Daarom werden Van Lienden en Damme ontslagen als bestuurders. Ook mogen zij de komende vijf jaar geen bestuurder of commissaris van een stichting worden.

Naast de civielrechtelijke procedure loopt er ook nog strafrechtelijk onderzoek naar het drietal Van Lienden, Damme en Van Gestel. Zij worden verdacht van oplichting, verduistering en witwassen. Met hun omstreden mondkapjeshandel verdiende het drietal meer dan 20 miljoen euro, waarvan 9 miljoen voor Van Lienden.