Van knipbeurt tot korte shopsessie: dit mag vanaf vandaag weer

Beeld Getty Images

Kappers (en andere contactberoepen) weer open

De schaar kan in de coronacoupe, want de kappers zijn weer open. Ook schoonheidssalons en praktijken voor alternatieve geneeswijzen mogen weer klanten ontvangen.

Voorwaarde voor deze versoepeling is dat er alleen wordt gewerkt op afspraak en dat ondernemers klanten vooraf vragen naar gezondheidsklachten.

Sekswerkers mogen nog niet aan het werk. Zij zijn het enige contactberoep dat is uitgezonderd van de versoepelingen.

Winkelen op afspraak

Na de invoering van het click and collect, waarbij aankopen kunnen worden afgehaald in de winkel, is het vanaf vandaag ook weer mogelijk om rond te neuzen in winkels en kleding te passen.

Winkeliers mogen alleen klanten ontvangen die zich minimaal vier uur eerder hebben aangemeld. Met deze maatregel wil het kabinet funshoppen ontmoedigen. Daarnaast mogen er maximaal twee mensen per verdieping tegelijk in de winkel zijn en geldt voor de shopsessies een tijdslot van minimaal tien minuten. Vanwege deze strenge voorwaarden hebben een aantal grote winkelketens, zoals Ikea en de Bijenkorf, besloten nog niet open te gaan.

Rijlessen en praktijkexamens

Rij-instructeurs vallen ook onder de contactberoepen en mogen dus weer instappen. Dit betekent dat zowel rijlessen als praktijkexamens weer mogelijk zijn.

Buiten sporten

Jongeren tot 27 jaar mogen vanaf vandaag weer sporten in teamverband. Ze hoeven tijdens het sporten geen onderlinge afstand te houden. Wel moeten ze voorlopig genoegen nemen met trainingen, want competities worden niet hervat. Ook sportscholen blijven dicht.

Voor mensen van 27 jaar of ouder blijft binnensport verboden. Zij mogen zich wel in de buitenlucht in het zweet werken, maar maximaal met twee personen tegelijk en op afstand van elkaar.

Middelbare scholen

Middelbare scholieren en mbo-studenten kunnen vanaf maandag weer (deels) fysiek les volgen. Alle leerlingen gaan ten minste een dag per week naar school. Op school is onderling afstand bewaren verplicht, net als het dragen van mondkapjes wanneer ze zich verplaatsen.

Met deze versoepelingen neemt het kabinet ‘een beetje risico’, erkende premier Rutte tijdens de laatste persconferentie. Verdere versoepelingen zijn dan ook niet verantwoord. Dit betekent dat de avondklok van kracht blijft, de horeca, musea, theaters en bioscopen voorlopig dicht blijven en visite beperkt is tot maximaal één persoon per dag.