Van kapper tot camping: dit zijn de nieuwe regels die het kabinet presenteert

Het kabinet heeft een hele reeks aan beslissingen in petto voor de heropening van Nederland, zo bevestigen bronnen. Alle versoepelingen zijn wel onder voorbehoud dat er geen nieuwe uitbraak meer plaats heeft. Woensdagavond presenteert het kabinet officieel de nieuwe regels.

Het zogeheten crisisteam van het kabinet beslist woensdagmiddag officieel over de versoepelingen, maar het zogeheten ‘draaiboekje’ zou er de komende maanden ongeveer als volgt uit gaan zien:

Per 11 mei:

Kunnen nagenoeg alle contactberoepen weer aan de slag. Voor kappers, voetverzorgers, masseurs geldt wel dat ze op afspraak moeten werken. Tussen de klanten moet 1,5 meter afstand worden gehouden. Ook groepen van 10 personen worden toegestaan, maar met 1,5 meter afstand tot elkaar.

Voor buitensporters geldt dat ze ook weer aan de slag kunnen met dat voorbehoud, ook personen boven de 18 jaar. Het gaat dan dus vooral om niet-contactsporten, zoals tennis en golf.

Het credo ‘blijf zoveel mogelijk thuis’ verandert die dag naar: ‘blijf thuis als je gezondheidsklachten hebt’. Het advies is om 1,5 meter afstand van elkaar te blijven houden.

Er worden proeven gelanceerd als het gaat om verpleeghuizen. In 25 vestigingen wordt gekeken of en hoe er weer bezoek kan worden ontvangen.

Per 1 juni:

De terrassen gaan weer open, net als strandtenten. Restaurants mogen weer gasten ontvangen, maar alleen op reservering. Het maximum aantal gasten is dan 30. Ook bioscopen en theaters gaan weer open, zij moeten ook het maximum aantal van 30 bezoekers in acht nemen. Voor gezinnen geldt wel dat ze geen 1,5 meter afstand hoeven te houden onderling als ze naar de bios of uit eten gaan. De middelbare scholen beginnen een dag later, op 2 juni, ook weer.

Het openbaar vervoer moet ook weer volgens de normale dienstregeling gaan rijden. Het kabinet moet nog wel beslissen of er dan geen mondkapjes nodig zijn voor reizigers. De ov-bedrijven willen dat graag voor zowel personeel als reizigers, maar het Outbreak Management Team zag hierin geen meerwaarde. Die knoop moet het kabinet dus nog doorhakken.

Per 1 juli:

Dan gaan ook vakantieparken en campings weer open. Ook zij krijgen een maximum aantal gasten opgelegd.

Per 1 september:

Dan zouden sauna’s, seksclubs en de laatste sportclubs weer kunnen openen. Ook in de zaal.



