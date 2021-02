Van ijzige kou in recordtijd naar lente: hoe kan dat?

De vlinders worden actief: een dagpauwoog op 19 februari 2021.

1. Van min 16 naar plus 20 in één week: hoe kan dat?

Zowel de koude van vorige week als de voor dit weekend verwachte warmte wordt veroorzaakt door een krachtig hogedrukgebied, zegt Wilfred Janssen van Weerplaza. “Het zorgde voor de aanvoer van koude lucht uit Noord-Europa en Rusland. Dat hogedrukgebied ligt nu boven Zuid-Europa, waardoor warme lucht onze kant op komt.”

Dat dat zo lang aanhoudt, komt doordat het hogedrukgebied ‘krachtig en standvastig’ is, zegt Janssen. “Meestal krijgen we warmte door een lagedrukgebied op de oceaan en dat is grilliger.”

2. Wat zijn de gevolgen voor de natuur?

Van sneeuw naar lente: de hoge temperaturen geven de natuur een grote ‘boost’, zegt Arnold van Vliet, bioloog aan de Wageningen Universiteit. “De eerste vlinders zullen te zien zijn: citroenvlinders, dagpauwogen en kleine vossen.”

Toch is het afwachten of ze het allemaal overleven. “In februari kan ook nog vorst komen. Dat is spannend.” Voor het groen was het pak sneeuw juist wél handig. Van Vliet: “Dat werkt isolerend, waardoor de temperatuur niet zo ver zakt. Je ziet nu krokusjes en sneeuwklokjes in de bloei staan, die hebben het gewoon overleefd.”

3. Is warmer weer, goed nieuws in de strijd tegen corona?

In hoeverre warmer weer ook helpt in de strijd tegen corona is nog maar de vraag, zegt viroloog Bert Niesters van het UMC Groningen. “We verwachten wel een positief effect. Maar vorig jaar viel het tegen. In augustus zagen we een flinke toename, en toen was het hartstikke warm.”

Het probleem nu, zegt Niesters, is dat er nog zo veel mensen besmet zijn. “Als we goed gaan vaccineren neemt dat af. En dan hoop ik dat, als we met het mooie weer ook vaker buiten zitten, we het virus meer onder controle kunnen krijgen.”

Maar het allerbelangrijkst, zegt Niesters, zijn de maatregelen. “Houd afstand, dat helpt. Andere infecties komen daardoor ook bijna niet meer voor. Alleen het rhinovirus, dat verkoudheid veroorzaakt, kom je nog tegen.”

4. Wat kun je wel en niet doen dit weekend?

De afgelopen maanden werden met mooi weer meermaals natuurgebieden afgesloten vanwege de drukte. Hoe kan er coronaproof genoten worden van het lenteweer? Marleen Oldenhave, woordvoerder van het Veiligheidsberaad, verwacht geen grote problemen. “Vorig weekend vroeg iedereen zich met het schaatsweer ook af of het wel goed zou gaan, maar eigenlijk ging het prima.”

Mocht het ergens toch te druk worden, dan kunnen gemeenten zelf maatregelen nemen, zoals het afsluiten van een gebied. Ook zullen zij een oproep doen om weg te blijven.