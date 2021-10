Van Huffelen: afhandelen toeslagenaffaire kan nog heel lang duren

Demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën tijdens een persconferentie over de toeslagenaffaire. Beeld ANP

Volgens de staatssecretaris moet er veel gebeuren om te zorgen dat ouders sneller worden gecompenseerd. Ze wijst erop dat nog steeds ouders zich melden en dat de Belastingdienst gemiddeld langer bezig is met een dossier dan eerder gedacht.

Inmiddels is bij meer dan 20.000 toeslagenouders vastgesteld dat ze recht hebben op compensatie. Zij hebben inmiddels al een tegemoetkoming van minstens 30.000 euro gekregen. Maar velen van hen kampen nog steeds met schulden of andere problematiek door de toeslagenaffaire. Minder dan tien procent van de toeslagenouders is volledig geholpen. Bijna 50.000 mensen hebben zich als gedupeerde gemeld bij de Belastingdienst.

Van Huffelen liet tijdens het interview met Nieuwsuur verder weinig los over het explosieve ‘memo-Palmen’, dat afgelopen week weer in het nieuws kwam. Dat stuk, geschreven door topambtenaar en jurist Sandra Palmen, waarschuwde in 2017 al voor ‘laakbaar’ handelen door de Belastingdienst maar verdween voordat het de top van de fiscus bereikte. Accountantskantoor PwC deed onderzoek naar de verdwijning van het memo, maar kan niet zeggen waarom het stuk nooit de ambtelijke en politieke top bereikte.

De staatssecretaris denkt dat het niet mogelijk is nog meer informatie boven tafel te krijgen, ondanks het feit dat een hoge ambtenaar weigerde mee te werken aan een interview met PwC. Van Huffelen vindt dat ‘jammer’, maar het is aan de persoon zelf of diegene al dan niet volledig wil meewerken aan het onderzoek. Mails van de ambtenaar zijn wel ingezien. Volgens de staatssecretaris is het onderzoek ‘zeer grondig geweest’.