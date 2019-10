Van Haga alleen verder als Kamerlid: coalitie verliest meerderheid

Wybren van Haga gaat als zelfstandig Kamerlid verder. Dat heeft hij maandagmiddag, na een bedenktijd van twaalf dagen, laten weten. De coalitie verliest daarmee de meerderheid in de Tweede Kamer.

Van Haga zegt tegen het tv-programma EenVandaag: “Het was een duivels dilemma. Ik moet zeggen: ik heb er grote moeite mee. Maar uiteindelijk heb ik besloten mijn zetel te behouden.”

De VVD’er werd onlangs uit de fractie gezet, omdat hij – tegen afspraken in – zich toch weer bleek te hebben bemoeid met zijn vastgoedportefeuille.

Al in 2017 werd door Het Parool onthuld dat Van Haga huurregels overtrad door te grote groepen te stallen in panden die hij bezit. Waar hij beloofde daarna zijn vastgoedportefeuille op afstand te zetten, bemoeide hij zich onlangs toch met ‘een lastige huurder’. Bovendien had de VVD de buik wel vol van de ex-marinier, omdat hij deze zomer ook nog eens met alcohol op was gaan rijden.

‘Slechts’ 75 zetels

Doordat Van Haga zijn zetel behoudt, verliest het kabinet in de Tweede Kamer zijn meerderheid. De coalitie heeft nu nog ‘slechts’ 75 zetels in handen.

Sinds die mogelijkheid in de lucht hing, reageerden coalitiepartners en VVD tamelijk laconiek. Zij wijzen erop dat het kabinet ook in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft en dus ook daar al steeds op zoek moest naar meerderheden om wetgeving gedaan te krijgen.

Van Haga verklaarde maandagmorgen nog dat hij gesprekken met ‘zo’n zestig mensen’ heeft gehad om zijn beslissing te nemen. “Familie, vrienden, maar ook veel VVD’ers.”

Zetelroof

Opvallend is zijn beslissing wel. In een tweet in 2014 zei Van Haga nog weinig op te hebben met ‘zetelrovers’. “Breken is zetelroven,” aldus Van Haga, die zelf een schamele 2.156 voorkeursstemmen ophaalde om in de Kamer te komen.

Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff van de VVD reageert: “Wij betreuren het dat Wybren van Haga zijn zetel rooft.”