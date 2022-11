Van Gogh Museum: gevonden foto kunstverzamelaar géén portret van Vincent van Gogh

De foto die verzamelaar Andries van Beek heeft gevonden.

Kunstverzamelaar Andries van Beek vond de foto in een familiealbum dat hij kocht op een rommelmarkt in Purmerend. De man op de foto is ongeveer 30 jaar oud; de fotograaf is Dirk Jan Le Grand uit Breda. Aan Omroep Gelderland vertelde Van Beek dat Le Grand in dezelfde straat in Breda woonde als de vader van Vincent van Gogh. Ook zou het fotoalbum van een familie zijn die een restaurant of hotel had in Noordwijk, waar de zussen Van Gogh samen vakantie vierden.

‘Zou het?’, begon hij toen stiekem te denken. Dinsdag ontving Van Beek de uitslag van het onderzoek van het Van Gogh Museum: het is niet de beroemde schilder op de foto’s. Aan NH Nieuws vertelt Van Beek te ‘balen als een stekker’. ‘Ik heb de foto aan verschillende mensen die er verstand van hebben laten zien en zij zeiden: ‘Dit is hem echt!’.

Wel zegt hij op de bevindingen van het museum te vertrouwen. “Dat is goed om te horen,” reageert een woordvoerder van het Van Gogh Museum. Details over het onderzoek wilde het museum niet geven; die worden volgens procedure alleen gedeeld met de persoon die de onderzochte voorwerpen instuurt.

Momenteel is en blijft er maar één goede portretfoto van de schilder, die van 1853 tot 1890 leefde.

Meer bijzondere vondsten •In 2015 kocht een stel een klein schilderij van een dansende man voor slechts 5 euro op de vrijmarkt in Alkmaar. Een taxateur oordeelde later dat het om een schilderij van Jan Steen ging; het werk werd geschat op zo’n 20.000 euro. Toch waren niet alle experts er even zeker van dat het een werk van de beroemde schilder was. Mogelijk is het door een van zijn leerlingen gemaakt. •Datzelfde jaar vond de Amerikaanse historisch hobbyist John Maloof tienduizend niet ontwikkelde fotorolletjes op een veiling. Het bleek om foto’s van de wereldberoemde fotografe Vivian Maier te gaan, die een inkijkje geven in het dagelijks leven in New York in de jaren vijftig en zestig. • De Amerikaanse kunstverzamelaar Andy Fields kocht in 2010 een paar schilderijen op een rommelmarkt voor 5 dollar. Daartussen vond hij een aantal schetsen, dat volgens een taxateur van Andy Warhol zou zijn. Ze zouden daarom ruim 2 miljoen dollar waard zijn, maar de verzamelaar besloot ze niet te verkopen.

