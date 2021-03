Van Ginneken (D66) eerste transgender persoon in Kamer: ‘We hebben veel tegenwind’

Beeld D66

Van Ginneken werd kort na de bekendmaking van de zetelwinst – zeer waarschijnlijk 24 zetels – voor de Tweede Kamer overladen met berichten. Ze wil werken aan een ‘inclusieve samenleving waarin vertrouwen in mensen belangrijker is dan regels,’ stelt ze op de site van D66. ‘Iedereen telt mee.’

U wordt overal aangekondigd als eerste transgender in de Tweede Kamer. In de Gaykrant luidde de kop van een artikel: ‘Uit de kast in de kamer.’ Voelt dat niet ongemakkelijk?

“Ik vond dat trouwens een leuke kop. Het is prima. In mijn campagne heb ik ook veel nadruk gelegd op mijn streven naar veiligheid voor transgenders.”

Wat wilt u bereiken?

“Transgenders hebben veel tegenwind. Er is veel discriminatie en stigmatisering. Ze hebben vaker geen baan, zijn single en eenzaam en krijgen veel vaker te maken met geweld dan anderen: zeven keer zoveel. Ook is er veel suïcide onder transgenders. Het is een kwetsbare groep. Er is veel werk te verzetten.”

Op Twitter plaatste u vanochtend vanuit de trein van Amsterdam naar Den Haag het bericht: ‘Transgender mensen hebben nu rechtstreekse vertegenwoordiging in onze landelijke politiek.’ Hoe nodig was dat?

“Zeven jaar geleden heb ik een transitie ondergaan. Ik ken de wereld van de mannen en die van de vrouwen. Ik ken ook het verschil in privileges. Die ervaring kan mij helpen. Ik ben overigens hoopvol over de toekomst. Ik zie een trend dat de jongeren van nu er vanzelfsprekender met transgenders omgaan. Maar ik zie ook dat het op gezinsniveau soms niet goed gaat. De dakloosheid onder transgender jongeren, die geen veilige plek thuis hebben, is bijvoorbeeld veel hoger dan bij andere jongeren. Het kan dus nog beter. ”

Hoe gaat u uw strijd voor veiligheid van lhbti’s aanpakken?

“Er moet meer juridische bescherming tot stand komen voor deze groep. Daarin moeten we nu echt doorpakken. De aangiftebereidheid onder lhbti’s die met geweld te maken krijgen, is laag. Die moet omhoog. Het netwerk Roze in Blauw van de politie, dat zich bezighoudt met geweld tegen deze groepen, moet een formele status krijgen. Ze moeten tijd krijgen om de sensitiviteit bij alle politieagenten te trainen als het over dit soort geweld gaat.”

U wilt trans personen een gezicht geven. Hoe?

“De media besteedt weliswaar aandacht aan transgenders, maar blijft vaak hangen bij het transitieproces. Transgender is meer dan een spannend verhaal. Er moet meer aandacht komen aan de stappen die ze maken: portretteer transgenders die op een hoge positie zitten bij de politie, een goede arts of Tweede Kamerlid zijn. Mensen willen altijd weten hoe ik vroeger heette en welke naam mijn ouders me hadden gegeven. Dat doet niet ter zake. Schrijf liever over die tegenwind.”

U wilt daarnaast ook de macht van techbedrijven en overheid indammen. Uw zorg is groot?

“De techbedrijven hebben veel macht. Gebruikers kunnen daar weinig aan doen. Dat baart me zorgen. Gebruikers moeten hun eigen baas kunnen zijn over hun gegevens. We hebben gezien dat de bedrijven en overheid slordig omgaan met de gegevens. Kijk naar al die datalekken bij pretparken, universiteiten en de GGD. Er zijn ontelbare voorbeelden. Er gaat nog veel mis.”

Verwacht u veel voorkeursstemmen?

“De cijfers zijn nog niet bekend, maar ik denk dat ik wel bovengemiddeld veel voorkeursstemmen heb. Mijn achterban zijn mensen die zich ook zorgen maken over de macht van techbedrijven en overheid en mensen uit de transgender-community. Ik ben sinds gisteravond overladen met berichten nadat bekend was geworden dat D66 24 zetels heeft gewonnen. Ik kreeg ook berichten uit het buitenland en een Londense journalist heeft zelfs over mij getwitterd. De mooiste reactie kreeg ik van een moeder van een transgender meisje. Ze schreef: ‘Nu is er toekomst voor mijn kind.’”