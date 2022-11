Van gevierd topman naar fraudeverdachte: zo vlogen Frits van Eerd en zijn Jumbo uit de bocht

Frits van Eerd (in pak) tijdens de lancering van een kookboek. Beeld ANP / ANP

Gele slingers dwarrelen neer op het podium van de Brabanthallen in Den Bosch, waar Frits van Eerd (55) met een glas champagne staat te glunderen. Het is 30 september 2021. Een blaasorkest speelt, de commissaris van de Koning betreedt het grote podium, een plaquette wordt onthuld. Precies op de dag dat het familiebedrijf 100 jaar bestaat, krijgt de supermarkt uit Veghel de hoogste nationale erkenning. Jumbo is Koninklijk geworden.

Er is meer te vieren: Jumbo behaalde in 2021 met 700 winkels een omzet van 9,9 miljard euro. En dat voor een bedrijf dat begin 2000 nauwelijks iets voorstelde in de supermarktwereld. In 2006 begon het succesverhaal met de overname van twaalf supermarkten van Konmar. Daarna waren er overnames van de Super de Boer en C1000, bedrijven die eigenlijk veel groter waren dan Jumbo zelf. Retailkenners stonden perplex van het succes, Jumbo werd de tweede grootste supermarkt van Nederland.

Fraudeonderzoek

Het contrast met een jaar later kan niet groter. Van Eerd is teruggetreden en zit thuis als verdachte in een grootschalig fraudeonderzoek. Bij zijn woning in Heeswijk-Dinther zijn honderdduizenden euro’s aan cashgeld aangetroffen, zo onthult het Financieele Dagblad.

De supermarkt zelf is ook in opspraak geraakt door een slecht getimed reclamefilmpje in aanloop naar het WK in Qatar. In een lollig bedoelde commercial waren hossende bouwvakkers te zien. Een pijnlijke fout, aangezien veel mensen direct een link legden met de bouw van de stadions in Qatar, waarbij duizenden arbeiders om het leven kwamen.

Op het hoofdkantoor in Veghel wordt de reclame snel teruggetrokken, maar de reputatieschade is dan al geleden. Een week eerder was al een Jumboconcert met De Toppers geannuleerd. Er waren te weinig aanmeldingen, maar nog belangrijker: het feest paste niet in de huidige tijdsgeest, vonden ze op het hoofdkantoor.

Radicaal besluit

Niet iedereen even verbaasd over de blunder. In de zomer is de top van het bedrijf al gewaarschuwd: het WK in Qatar, dat is op eieren lopen. Iedere reclameboodschap is een potentieel gevaar. Er zijn stemmen opgegaan om helemaal niets met het aanstaande WK te doen, of anders in sobere stijl. Maar er is niet geluisterd.

Onder het personeel leeft dan al langer onvrede over de maatschappelijke koers van het bedrijf. Twee maanden daarvoor, op 3 september 2022 bijvoorbeeld: ceo Frits van Eerd is die avond te gast bij de talkshow van Humberto Tan om als racefanaat te praten over Max Verstappen.

Op het hoofdkantoor hangt een ongemakkelijk gevoel. Want hebben de klanten van de supermarkt geen moeite om de boodschappen te betalen? En is dit dan wel het moment om over de Formule 1 te praten? Wanneer gaat onze ceo iets zeggen over duurzaamheid van het assortiment? Of over de koopkracht van de klanten?

Stoelendans

Het ongemak over de rol die Van Eerd aanneemt is de laatste maanden gegroeid. Betrokkenen wijzen naar een beslissend moment op 24 februari 2022. Die dag wordt een belangrijke wijziging aangekondigd: een stoelendans in de top van het bedrijf. Jumbo gaat verder zonder raad van bestuur en neemt daarmee afscheid van de bedrijfsstructuur waarmee de laatste twee decennia veel successen zijn geboekt. In dat bestuursorgaan zaten naast Frits van Eerd ook zijn zus Colette Cloosterman-van Eerd en Ton van Veen, de financieel topman en vertrouwenspersoon. Maar het supermarktbedrijf wil een ‘eenvoudigere en plattere’ organisatie worden, een bedrijf met korte lijnen. Als de familie ergens een allergie voor heeft, dan is het wel voor bureaucratie.

De raad van bestuur wordt geschrapt. In plaats daarvan wordt een directieteam geïnstalleerd met Frits van Eerd aan het hoofd. Op die manier komt hij meer ‘in het midden van het bedrijf’ te staan, zo is de gedachte.

Belangrijker is wie er verder op afstand komen: Frits’ zus, Cloosterman-van Eerd, en financiële topman Van Veen. Zij nemen weliswaar plaats in de vernieuwde raad van commissarissen, maar vormen geen onderdeel meer van het dagelijks bestuur.

Cloosterman-van Eerd, die verantwoordelijk was voor marketing, zou de gevoeligheid van de reclamefilm hebben gezien, klinkt nu op het hoofdkantoor. Ook het gemis van Van Veen wordt gezien als een groot verlies. Hij komt van buiten de familie en is de man die al achttien jaar de ambities van de familie Van Eerd kan beteugelen.

Sinds de Fiod-inval is de informatie over het lot van de gevallen topman vanuit Jumbo summier. Beeld ANP / ANP

Ziel van het bedrijf

Niemand twijfelt aan de capaciteiten van Van Eerd, iemand die dag en nacht werkt. Hij vormt de ziel van het bedrijf, een man met een ongebreidelde eerzucht en iemand die zich graag spiegelt aan topsporters. Maar iedereen weet ook: de ceo heeft wel iemand nodig die hem kan afremmen.

De kernwaarden van de supermarkt, ‘de zeven zekerheden’ genoemd, blijven de rode draad, en de supermarktketen belooft meer aandacht voor gezondheid en duurzaamheid. Van dat laatste zien ze op het hoofdkantoor weinig terug: de nieuwe directie initieert als nel een groot feest tijdens een concert van De Toppers in de Arena.

Klanten kunnen via een spaaractie een tweede kaartje gratis krijgen. Het is een plan waarbij Van Eerd nadrukkelijk betrokken is. Naast ceo van het miljardenbedrijf is hij ook groot fan van feestmuziek. Met zijn feestband Factor 12 speelde hij al eens mee met De Toppers. En dat wil hij op 17 november van dit jaar weer gaan doen.

In Veghel vinden velen de timing slecht. Medewerkers zouden liever een nederige en bescheiden toon zien van hun werkgever. De inflatie neemt zorgwekkende vormen aan, voor veel huishoudens is de energierekening niet meer te betalen Een feestje met De Toppers is dan extravagant, decadent en buitensporig, zo luidt de kritiek. En vooral: het is de hobby van Van Eerd.

De zegeltjesactie voor het feest loopt een paar weken als de bom valt: Frits van Eerd wordt verdacht van fraude in een groot witwasonderzoek. Hij wordt gelinkt aan Theo E., een veroordeelde crimineel die eerder zaken deed met de Amsterdamse onderwereld. De precieze rol van Van Eerd blijft ongewis, maar de ophef is groot. De topman zit dan vijf dagen vast.

Overmoed

Op het hoofdkantoor fluisteren mensen nu dat de overmoed van Van Eerd alles te maken heeft met de rampspoed die Jumbo nu overkomt. In zijn nieuwe directieteam zaten echte specialisten op het gebied van ict en commercie, maar geen zus Colette of Ton van Veen, bestuurders die het grote plaatje in de gaten hielden. Aandacht voor reputatie en de maatschappelijke rol van het bedrijf verdwenen naar de achtergrond. Precies in die tijd werd het reclamefilmpje met hossende bouwvakkers bedacht.

Sinds de Fiod-inval is de informatie over het lot van de gevallen topman vanuit Jumbo summier. Voormalig financieel topman Ton van Veen leidt de directie voorlopig, zo maakt Jumbo op 4 oktober bekend. Hij doet dit op tijdelijke basis als ‘gedelegeerd commissaris’, op verzoek van de raad van commissarissen, waarin hij zelf zitting houdt. Cloosterman-van Eerd heeft de rol van vicevoorzitter in de raad van commissarissen tijdelijk overgenomen.

Van Veen krijgt extra taken; het leiden van de supermarktketen en vooral: schadebeperking. Dat laatste is volkomen nieuw in de geschiedenis van Jumbo.