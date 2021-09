Van Gaal traint bij oude club De Meer: ‘Hallo, waarom kijk je mij niet aan’

Bondscoach Louis van Gaal tijdens de training bij zijn oude jeugdclub s.v. De Meer. Beeld ANP

Op het hoofdveld van s.v. De Meer staat Louis van Gaal licht voorovergebogen met een bal in zijn handen. Hij gaat ’m zo gooien naar een jongen van een jaar of 6 tegenover hem. Het mannetje bedenkt zich geen moment als de bal komt. Keihard ramt hij het leer terug in de armen van de bondscoach. ‘Juisttttt!’, brult Van Gaal over het complex.

Het is woensdagmiddag. De day after. Dinsdagavond coachte hij nog in een kolkende Johan Cruijff Arena. Louis van Gaal zette er Memphis Depay en Frenkie de Jong aan tot een galavoorstelling tegen Turkije: 6-1. Een halve dag later vormen nu Abdel, Freek en de overige kinderen van een pupillenteam zijn publiek.

Van Gaal maakt dat niks uit. Hij reageert even uitbundig of kritisch op wat hij ziet. “De mooiste dribbel ga ik zo belonen,” roept hij. En: “Goeie kooool zeg. High five!’ Maar ook, tegen een jongetje dat niet meteen zijn aandacht op hem richt: “Hallo, waarom kijk je mij niet aan?! Als ik tegen je praat, wil ik je wel even in de ogen kijken.”

Winactie

Van Gaal is bij zijn oude amateurclub om het startschot te gegeven voor een actie van de KNVB en Albert Heijn. Wie vanaf volgende week boodschappen doet bij de supermarkt, kan punten sparen en zo een lokale amateurclub financieel ondersteunen na de coronapandemie. Voetbalpassie heet het project en drieduizend verenigingen doen al mee. “De club om de hoek ondersteunen kan. Maar het is niet plaatsgebonden. Opa in Groningen kan ook punten sparen voor de amateurclub van zijn kleinkind in Middelburg,” zegt KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee.

Bij De Meer begon het voor de kleine Louis allemaal zo’n zestig jaar geleden. Hij werd er lid op zijn 9de. “Dat was eigenlijk te vroeg, je mocht pas bij een club op je 10de. In de jeugd was ik altijd spits. Ik had toen nog niet door dat ik een traag was, maar koppen kon ik wel heel goed. Ik scoorde bijna elke wedstrijd en toen we een keer met de B1 tegen Ajax wonnen, werd ik door Ajax gescout.” Oké, moet hij er wel eerlijk bij vertellen, het was De Meer B1 tegen Ajax B4. “Maar we wonnen met 9-1 en ik maakte er zeven.’’

Sportkantine

In de kantine prijkt de tiener Van Gaal nog op twee elftalfoto’s uit die tijd. Hij speelde ook met twee oudere broers nog kort samen in het eerste. “En mijn vader was voorzitter van de technische commissie. Mijn vroegste herinnering is dat hij me als jongetje van 6 jaar oud op zondag meenam. Gingen we kijken naar mijn broers, die tien jaar ouder waren en al in het eerste speelden.”

Alleen al het gevoel dat op een club kan ontstaan, de saamhorigheid, dat is zó belangrijk, vindt hij. “Dat zien we vaak over het hoofd. Dit is geen tijd van gemeenschapszin maar van (spreekt met nadruk uit red.) in-di-vi-du-a-li-sa-tie.”

Teamgeest

Natuurlijk gaat het, tussen alle plichtplegingen door, ook nog over Oranje en de succesvolle eerste week van zijn rentree. Waar heeft hij nou het meest van genoten? “Toch wel van de teamgeest,” zegt Van Gaal beslist. “Die spelers, ze moeten je toch maar weer accepteren als coach met jouw opvattingen en ideeën. Maar dat hebben ze allemaal gedaan. Ik vind dit echt een geweldige groep om mee te werken. Superprofessioneel in het beleven van hun vak.”

Nagenieten deed Van Gaal in wat hij, al dan niet bewust, ‘de Ajax-Arena’ noemt met een paar bitterballen. “En met een heerlijk wijntje. In de Ajax-Arena, geschonken door dezelfde ober-kelner uit mijn tijd als Ajaxtrainer. Dat was leuk als afsluiting.’’