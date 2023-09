Van Elin en Gerrit tot Olga en Walid: KNMI maakt lijst met nieuwe stormnamen bekend

Stormschade op de Keizersgracht in het centrum van Amsterdam, door toedoen van de zware storm Poly. Beeld ANP

De lijst van 21 stormen wordt samengesteld door Britse, Ierse en Nederlandse weerdiensten. De Nederlandse inbreng voor de lijst van stormnamen is gebaseerd op suggesties van bezoekers tijdens een open dag van het KNMI. Naast Gerrit en Piet hebben vijf Nederlandse inzendingen de lijst gehaald: Babet, Elin, Henk, Olga en Walid.

Niet elke bezoeker heeft een reden opgegeven. Voor Elin geldt bijvoorbeeld: ‘Ik heb een kleindochter met deze stormachtige naam.’ Een andere bezoeker, Babet, vulde haar eigen naam in: ‘Omdat ik tijdens een storm ben geboren.’

De rest van de stormnamen komt uit Groot-Brittannië en Ierland. Dit seizoen is de afwisseling tussen vrouwelijke en mannelijke namen losgelaten. “Vorige jaren hebben we bewust gekeken of we een goede verdeling hadden tussen mannen- en vrouwennamen,” zegt een woordvoerder van het KNMI. “Dit jaar hebben we meer gelet op een goede verdeling tussen de landen. Zo heeft Ierland Agnes bedacht, hebben wij Babet verzonnen, en Engeland Ciarán.”

De letters Q, U, X, Y en Z worden niet gebruikt in de lijst met stormnamen. “Dit hebben wij zo afgestemd met het Amerikaans Nationaal Orkaancentrum (NHC). Dit heeft te maken met het gebrek aan bruikbare namen met deze letters.”

Gerrit en Piet

Tijdens de open dag zijn ook de namen Gerrit en Piet ingediend. Weerman Gerrit Hiemstra neemt deze maand na bijna 25 jaar afscheid bij de NOS. Piet is ter nagedachtenis aan de bekende weerman Piet Paulusma, die in maart 2022 overleed.

Of Gerrit en Piet daadwerkelijk aan de beurt komen, hangt af van het aantal stormen in het seizoen 2023-2024. “Het gaat op alfabetische volgorde en in september beginnen we weer bij de A,” legt de woordvoerder uit. De eerste storm van dit seizoen heet Agnes, vernoemd naar de Ierse astronoom Agnes Mary Clerke.

Sinds 2019 krijgen stormen waarvoor het KNMI code oranje of rood voor windstoten uitgeeft, een naam. In uitzonderlijke gevallen kan een storm ook bij code geel een naam krijgen. Met de stormnamen wil het KNMI het bewustzijn van gevaarlijk weer vergroten. Door herkenbaarheid hoopt het meteorologisch instituut zo veel mogelijk mensen te bereiken met een waarschuwing voordat de storm toeslaat.

Genoeg stormnamen

Afgelopen jaar heeft er maar één zware storm over Nederland geraasd: storm Poly. Het was een van de zwaarste zomerstormen in ruim vijftig jaar. In een deel van het land gold code rood. De naam Poly stond niet op de namenlijst 2022-2023, zegt het KNMI. “De storm kwam uit Duitsland, daar hanteren ze een andere stormenlijst. Als een storm die in Nederland impact kan hebben, al een naam heeft gekregen van een andere Europese groep, nemen wij deze naam over.”

De lijst met 21 stormnamen moet genoeg zijn om alle stormen dit jaar een naam te geven, zegt de woordvoerder. “Vorig jaar kwamen wij in Nederland niet verder dan letter B. De stormen Antoni & Betty begonnen in Engeland en bereikten later in een afgezwakte vorm Nederland. Dus bang dat we niet genoeg namen hebben ben ik niet.”