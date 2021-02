Van Dissel: zo’n 41.000 ziekenhuisopnames voorkomen door lockdown en avondklok

Beeld ANP

Daarnaast zijn ongeveer 6300 mensen minder op de intensive care beland sinds half december (de start van de lockdown), toont de ‘grove indicatie’ aan. Er wordt nog eens benadrukt dat het hier gaat om aannames.



De getallen zijn ‘fors’, vindt de RIVM-directeur. “De maatregelen zijn niet voor niks genomen en er zijn een heleboel opnames mee voorkomen,” aldus Van Dissel tijdens een technische briefing. In werkelijkheid zijn 14.676 mensen in het ziekhuis verpleegd van dinsdag 15 december 2020 tot en met 23 februari 2021. Er kwamen over die periode 2502 mensen terecht op de ic.



Volgens het nieuwste OMT-advies en openbaar gemaakte Catshuisstukken kan de heropening van het voortgezet onderwijs leiden tot een flinke piekbelasting op de intensivecareafdelingen in april.

Jaap van Dissel. Beeld ANP

AstraZeneca

Jaap van Delden, programmadirecteur van het Covid-19-vaccinatieprogramma, vertelde tijdens de briefing dat er volgende week geen nieuwe vaccins van AstraZeneca worden uitgereden en dat er dus niet extra met dat middel zal worden gevaccineerd. Daarna moeten de leveringen weer op gang komen.

Nederland en de EU liggen al weken in de clinch met deze fabrikant, omdat die veel minder levert dan is afgesproken. In het eerste kwartaal kunnen daardoor maar 1,5 miljoen prikken met AstraZeneca worden gezet. Coronaminister Hugo de Jonge vindt AstraZeneca ‘een buitengewoon ingewikkeld bedrijf om steady afspraken mee te maken,’ zei hij dinsdag tijdens een persconferentie over de maatregelen.

Van de thuiswonende 90-plussers heeft inmiddels 57 procent ten minste een eerste coronaprik gehad, van de thuiswonende 85-89-jarigen 61 procent en van de thuiswonende 80-84-jarigen 27 procent.

Beeld ANP

Honderd centrale locaties

De centrale locaties van de GGD hebben in februari een prikcapaciteit van 230.000 per week. Vanaf april loopt dat op naar 400.000 tot 500.000 per week. Het kabinet heeft de GGD’s gevraagd te groeien naar 1,3 tot 1,5 miljoen vaccinaties per week, op honderd centrale locaties.

In totaal, als ook de inentingen door artsen worden meegeteld, is het doel om de vaccinatiecapaciteit uit te breiden tot 2,5 miljoen vaccinaties per week. Vanaf ‘de loop van het tweede kwartaal’, is de bedoeling.