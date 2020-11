Van Dissel: nog veel vragen over vaccins tegen coronavirus

Beeld Getty Images

Farmaceutische bedrijven zijn vooral in de media naar buiten getreden over de effectiviteit van hun vaccins, zei Van Dissel. Hij kan iets zeggen over de ‘grove lijnen’ van een vaccinatieprogramma, maar kan nog niet in details treden omdat wetenschappelijke kennis over de vaccins nog ontbreekt. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk of een vaccin getest is op kwetsbare personen of alleen op gezonde personen, aldus de RIVM-baas.

Van Dissel zegt wel onder de indruk te zijn van de effectiviteit van de vaccins die tot dusver naar buiten zijn gebracht. Zo meldde farmaceut Moderna deze week dat zijn coronavaccin volgens voorlopige onderzoeksresultaten voor 94,5 procent effectief is bij het voorkomen van een besmetting. Ook farmaceut Pfizer is positief over de eerste resultaten en er liggen nog meer vaccins in het verschiet. “Influenzavaccins komen vaak niet boven de 60 procent,” zegt Van Dissel over de positieve resultaten.

Jaap van Dissel, directeur RIVM. Beeld BART MAAT/ANP

Risico van kerst

Van Dissel gaf namens het OMT woensdagochtend al een advies over maatregelen tijdens de feestdagen. Zo denken de experts dat mensen de feestdagen in huiselijke kring moeten vieren, met een beperking van het aantal gasten per dag tot bijvoorbeeld zes. Ook willen zij het liefst mensen alleen regionaal samen laten komen.

Het risico van kerst vieren met gasten is niet ‘letterlijk te berekenen’, voegde Van Dissel daar later aan toe. “We kunnen grove grenswaardes geven,” maar het hangt vooral af van het gedrag van mensen. Hij benadrukte dat elk contact in principe een risico op nieuwe besmettingen is. Ook wijst hij naar Canada als voorbeeld, waar er na Thanksgiving een forse nieuwe piek in het aantal besmettingen was.