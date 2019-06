Van der Weijden passeert Dokkum

Maarten van der Weijden zwaait naar het publiek als hij vertrekt uit Dokkum op weg naar Leeuwarden tijdens zijn tweede poging om de Elfstedentocht te zwemmen. Beeld ANP

Van der Weijden passeerde maandagochtend rond 7.00 uur Birdaard, het punt waar hij vorig jaar na 163 kilometer moest opgeven. Hij kreeg daar een extra stempel van zijn vrouw en twee dochters. In de nacht heeft hij een aantal uur geslapen en liet zich behandelen vanwege schuurplekken van het pak. Op weg naar Dokkum nam hij heel even pauze om hachee te eten.

In Dokkum kreeg Van der Weijden weer gezelschap van een aantal meezwemmers. Op weg naar de finish in Leeuwarden heeft hij nog 23 kilometer te gaan.

Met zijn zwemtocht heeft Van der Weijden tot nu toe 1,4 miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek.

Premier Rutte

Premier Mark Rutte heeft Maarten van der Weijden een steuntje in de rug gegeven voor zijn laatste kilometers van zijn Elfstedenzwemtocht in Friesland. In een tweet prijst Rutte de zwemmer die maandagochtend in Dokkum zijn tiende stempel kreeg en op weg is naar Leeuwarden.

Maarten van der Weijden nu voorbij Dokkum en op koers voor een waanzinnige prestatie. Veel succes @mvdweijden met de laatste zware dag van jouw #11Stedenzwemtocht voor het goede doel. Heel Nederland zwemt vandaag met jou mee! 🏊‍♂️ Mark Rutte

De tocht der tochten