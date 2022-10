Van der Burg haalt eigen deadline voor spreidingswet voor opvang wéér niet

Staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel (VVD). Beeld ANP

Van der Burg stelt dat hij meer tijd nodig heeft voor de wet die gemeenten kan dwingen asielzoekers op te vangen. “Ik ga er zeker uitkomen,” zei hij na afloop van de ministerraad. “Ik heb nog niet een verhaal dat van alle kanten met applaus wordt ontvangen. Het gaat de goede kant op, maar tegelijkertijd zijn we er nog niet.” In het herfstreces wordt volgens de VVD-bewindsman verder overlegd.

Al weken overlegt Van der Burg met de fractieleiders van VVD, D66 en ChristenUnie over de nieuwe wet, die eigenlijk al op 1 oktober af had moeten zijn. Van der Burg wilde ‘geen nieuwe deadline noemen’. “Ik vind het echt niet fijn dat ik tot twee keer toe mijn belofte niet ben nagekomen,” zei Van der Burg na de ministerraad. “Ik heb er wakker van gelegen. Dan dacht ik: wat kan ik nou nog doen om bepaalde zaken vlot te trekken?”

Van der Burg wilde niet ingaan op de inhoud van de wet en op welk punt er weerstand is bij de coalitiepartijen. Duidelijk is wel dat Van der Burgs eigen VVD niet op een dwangwet zit te wachten. Als alternatief werd een ‘spreid- en verleidwet’ bedacht, waarbij jaarlijks een vooraf vastgesteld aantal asielzoekers over alle gemeenten wordt verdeeld. Gemeenten die daarbovenop extra bedden vrijmaken, zouden daartoe dan ‘verleid’ moeten worden met ‘enkele duizenden euro’s’ per persoon.

Steun van coalitie

Maar daartegen zouden ook bezwaren leven bij D66 en ChristenUnie, omdat er dan in de wet een ‘plafond’ aan asielzoekers opgenomen zou worden. Als dat maximumaantal te laag ligt, wat de VVD zou willen, dan is de vrees dat de wet niet werkt omdat er dan wederom een beroep moet worden gedaan op gemeenten om vrijwillig (extra) asielzoekers op te vangen. Van der Burg herhaalde de afgelopen dagen dat hij niets heeft aan een wet die niet werkt.

De staatssecretaris heeft niet overwogen een wet te presenteren zonder zich vooraf van steun van de coalitie te verzekeren. “Dat zou wel een makkelijke zijn, dan had ik mijn belofte nagekomen. Maar dan zou de wet naar de Kamer gaan, en mogelijk niet door de Kamer heen komen. Ik neem liever aan de voorkant meer tijd dan dat ik aan de achterkant verlies.” Van der Burg noemde steun van de coalitie ‘belangrijk’. “Al was het maar omdat die een meerderheid heeft in het parlement.”

Van der Burg worstelt al sinds begin juli, toen de ‘dwangwet’ werd aangekondigd als oplossing voor de opvangcrisis waarmee het land al bijna een jaar te maken heeft. Om de acute opvangnood op te vangen, werd in augustus een asieldeal gesloten. In reactie op de chaos in Ter Apel werd besloten gezinsherenigingen te vertragen. Ook werd zo’n 740 miljoen euro uitgetrokken voor flexwoningen en opvang en kwamen er extra noodopvangplekken.

Burgemeesters

Burgemeesters riepen deze week ook nog op tot een ‘spreidingswet’. “Wij wachten in spanning. Het moet nu echt wel gebeuren,” zei Hubert Bruls, Veiligheidsberaadvoorzitter en burgemeester van Nijmegen, na burgemeestersoverleg deze week. Volgens hem is een plicht nodig om nu en in de toekomst de toestroom van mensen aan te kunnen. “Anders ga je snel naar de situatie die we hadden vanaf 2015. Wij hebben gezien wat daarvan komt. Als er niet op een of andere manier een plicht komt, zodat iedere gemeente opvang moet realiseren, dan wordt het in de toekomst heel lastig.”

Van der Burg zei het ook richting de burgemeesters lastig te vinden dat de wet nog altijd niet af is. “Ik heb de komende tijd de hulp van gemeenten nog hard nodig en op dit moment ga ik mijn deel van de afspraken niet nakomen.”