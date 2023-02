Van der Burg al blij met een voet tussen de deur bij Marokko, voor terugnemen asielzoekers

Staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) tijdens zijn eendaagse bezoek aan Marokko, waar hij onder meer spreekt met vluchtelingenorganisatie UNHCR. Beeld ANP

Is Nederland, na de vernedering van Ankie Broekers-Knol in 2019, eindelijk welkom in Marokko, gaat het bijna alsnog mis. Terwijl staatssecretaris Eric van der Burg rondjes rijdt in de Nederlandse ambassade-auto, kijken Marokkaanse overheidsdienaren zichtbaar geërgerd op hun horloge. De bewindsman is al vijf minuten te laat voor zijn afspraak met minister Abdelouafi Laftit van Binnenlandse Zaken.

Van der Burg blijkt rondjes te rijden in de veronderstelling dat de Marokkaanse minister nog niet is gearriveerd. Een communicatiefout die dit keer géén nieuwe diplomatieke rel oplevert. Want al jaren probeert het kabinet om tafel te gaan met de Marokkaanse regering over het terugsturen van uitgeprocedeerde Marokkaanse asielzoekers.

In 2018 werden gesprekken stilgelegd toen Stef Blok, destijds minister van Buitenlandse Zaken, het waagde te zeggen dat hij de straffen die Marokko oplegde aan protestleiders uit het Marokkaanse Rifgebergte ‘aan de hoge kant’ vond. In 2019 probeerde toenmalig staatssecretaris Ankie Broekers-Knol in gesprek te gaan met Marokko, maar zij kreeg te horen alleen welkom te zijn ‘als toerist’.

Niet aan de grote klok

Vier jaar later wordt opvolger Van der Burg wel met alle egards ontvangen. Het is ‘een eerste gesprek’, een ‘kennismaking’. Maar dat Van der Burg in Rabat de hand schudt van zijn Marokkaanse ambtgenoot, ziet het kabinet als een grote doorbraak. De VVD’er heeft zelfs een handvol Nederlandse journalisten uitgenodigd. Ook al is er na afloop geen concreet resultaat te melden.

Het proces naar de ontmoeting verliep moeizaam. Veel gebeurde achter de schermen. Zo werd in juli 2021 het ‘actieplan Nederland-Marokko’ ondertekend, waarvan de inhoud pas maanden later, na berichtgeving in NRC, bekend werd. Het duurde nog tot vorig jaar juni voor ambtelijke delegaties over en weer op bezoek kwamen.

Die ontmoetingen werden niet aan de grote klok gehangen. De Marokkanen worden met fluwelen handschoenen aangepakt. Dat betekent ook dat kleine succesjes niet werden gevierd. Zo geeft Marokko sinds afgelopen zomer weer mondjesmaat laissez-passers af aan Marokkanen die geen verblijfsvergunning krijgen in ons land. Zij kunnen zo gedwongen worden teruggestuurd.

Inmiddels zijn volgens de nieuwste cijfers van het ministerie 125 Marokkanen teruggekeerd: 83 vertrokken vrijwillig, 42 werden gedwongen. Voor de 26 Marokkanen die geen reisdocumenten meer hadden, gaf Marokko een laissez-passer af. Zo’n reisdocument is nodig om een terugreis te maken.

Daar werd aanvankelijk – bewust – geen ruchtbaarheid aan gegeven. Hoewel het een politieke doorbraak was, schatte het Nederlandse ‘Marokkoteam’ in dat het averechts zou werken als Van der Burg bijvoorbeeld het vliegtuig waarmee de eerste Marokkanen uit Nederland vertrokken, zou gaan uitzwaaien. In plaats daarvan werd geïnvesteerd in de persoonlijke relaties. Marokkaanse delegaties die naar Den Haag kwamen, kregen een stadswandeling aangeboden en een rondleiding door het Mauritshuis.

Met effect: afgelopen december sprak Van der Burg in de marge van een migratieconferentie in Cádiz met een andere Marokkaanse minister. Daar kreeg hij de felbegeerde uitnodiging om naar Rabat te komen.

De relatie wordt nu ‘warm’ genoemd en in de gesprekken gelden ‘in beginsel geen taboes’. Die typering is opvallend, omdat in het actieplan is vastgelegd dat beide landen zich niet mengen in ‘binnenlandse aangelegenheden’, een duidelijke verwijzing naar de kritiek op de hoge gevangenisstraffen van Blok uit 2018. Critici zien er bewijs in dat Nederland de mensenrechtensituatie in Marokko niet aankaart. Van der Burg is stellig: “Dat is op geen enkele wijze afgesproken.”

Marokkaans wensenlijstje

De Marokkaanse regering heeft op haar beurt ook een wensenlijstje waarvoor het Nederlandse hulp kan gebruiken, al benadrukken betrokkenen dat het ab-so-luut niet zo wordt gebracht. “Er is niet gesproken over: jij krijgt dit en ik krijg dat,” bezweert Van der Burg.

Wel is bekend dat Marokko graag wil dat familiebezoek aan Nederland makkelijker wordt en dat het visa wil voor legale migratie. Ook vraagt Marokko hulp van Nederland bij het bestrijden van terrorisme en om te voorkomen dat migranten, die uit andere Afrikaanse landen via Niger naar Europa willen reizen, in Marokko stranden.

De 125 teruggekeerde Marokkanen zijn maar een klein deel van het totale aantal Marokkanen dat niet in Nederland mag blijven en uitgezet moet worden. In 2022 stond die teller op 807 mensen. Maar de overgrote meerderheid van die groep, 71 procent, kan niet worden uitgezet. Na de afgewezen asielaanvraag zijn zij ‘met onbekende bestemming’ vertrokken: naar elders in Europa of in de illegaliteit in Nederland.

Het percentage uitzettingen ‘zal niet naar nul gaan’, zegt Van der Burg. “Maar het moet een stuk beter.” Een concreet percentage wil hij echter niet noemen.