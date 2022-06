Van bruidslocatie tot protestplek: expo brengt historie van de Dam in beeld

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De Dam is waar in de dertiende eeuw Amsterdam ontstond, toen de eerste bewoners een dam bouwden in de Amstel. In de loop der tijd heeft het oude stadshart heel wat veranderingen ondergaan en was het een plek van handel, strijd, moord, herdenking, feest en demonstraties.

De nieuwe expositie op de Dam vertelt in chronologische volgorde over de bewogen historie van het plein. De bijbehorende afbeeldingen zijn foto’s en collectiestukken van het Amsterdam Museum en Het Stadsarchief. Zo is de Dam op een vogelvluchtkaart van Cornelis Anthonisz. uit 1538 te zien en toont een schilderij van Johannes Lingelbach uit 1656 het stadhuis (tegenwoordig het koninklijk paleis) in aanbouw. Ook is er aandacht voor bedrijven rondom het plein, zoals Hotel Krasnapolsky en de Bijenkorf.

Schietpartij, huwelijk en protesten

De schietpartij op de Dam op 7 mei 1945, waarbij 32 mensen om het leven kwamen, het huwelijk van koning Willem-Alexander en koningin Máxima in 2002, de beroemde duiven en protesten als die van Black Lives Matter in 2020 komen eveneens voorbij op de panelen.

De grote opknapbeurt van het Nationaal Monument uit 1956 begon vorige maand en duurt tot 2023. De tentoonstelling op de tijdelijke muren rondom de werkzaamheden is tot die tijd te zien.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: