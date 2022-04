Vaker geweld tegen agent – het gezag van de politie is niet meer voor iedereen vanzelfsprekend

Leeuwardse wijkagent belaagd met stenen, flessen en zwaar vuurwerk

Het is zondag 21 november 2021 als wijkagent Mark Boskma in burger naar de wedstrijd Cambuur tegen FC Utrecht wordt gestuurd. Nederland zit in de zoveelste lockdown en voetballen met publiek is niet toegestaan. De harde kern van de club uit Leeuwarden trekt zich daar echter niets van aan. Een groep van zo’n 200 tot 250 hooligans komt naar het stadion en proberen naar binnen te gaan. Boskma kent zijn pappenheimers en gaat met ze in gesprek.

Als hij daarna even naar zijn collega’s loopt, loopt het helemaal uit de hand. De agenten krijgen stenen naar hun hoofd. Flessen. Zwaar vuurwerk. “Mijn eerste reactie was: wegwezen hier. Ik werk al 21 jaar bij de politie en heb best wat meegemaakt, maar het fanatisme waarmee deze meute in beweging kwam, had ik nog niet eerder meegemaakt. Ik had een nieuwe collega bij me. Mijn grootste zorg was hem niet uit het oog te verliezen. Maar tegelijkertijd moest ik er ook voor zorgen dat ik geen steen tegen mijn hoofd kreeg of getackeld zou worden.”

Boskma rent een straat in en weet zijn collega’s uiteindelijk weer te vinden. De ME die inmiddels is gearriveerd, brengt ze in veiligheid en gaat daarna de confrontatie aan met de hooligans.

Verbinding zoeken

Boskma heeft geen letsel aan het incident overgehouden, maar het had heel anders af kunnen lopen, beseft hij. “Het vuurwerk dat naar ons wordt gegooid, is zo zwaar dat je de luchtverplaatsingen in je broekspijpen voelt.”

Boskma doet aangifte, maar de voetbalhooligans hadden zichzelf zo gekleed dat ze niet waren te herkennen. Daders zijn niet aangehouden. “Ik weet hoe het werkt. Als er geen herkenbare beelden zijn, is een zaak lastig rond te krijgen. Dat is jammer, maar ik kan er niet lang mee zitten. De volgende wedstrijd moest ik alweer aan het werk.”

Meermaals heeft de wijkagent zich afgevraagd hoe dit zo kon gebeuren. Hij vermoedt dat frustraties over corona een belangrijke rol hebben gespeeld. “Er was een hoop onvrede. Jongeren mochten al maanden niet op stap, niet bij elkaar zijn, thuis of buiten. Ik snap die frustratie heel goed. Maar waar ik geen begrip voor heb, is dat dit leidt tot zo’n uitbarsting naar ons.”

Boskma probeerde na afloop van de rellen verbinding te zoeken met jongeren. Hij voerde op scholen – waar ook de relschoppers naar toegaan – intensieve gesprekken. In de klassen legde hij uit dat ook hij van sporten houdt, van een biertje in de kroeg en graag familie bezoekt. Maar ook hij kon dat niet tijdens de lockdowns. “Toen kwam wel het besef bij de jongeren dat rellen met de politie geen oplossing is.” Boskam wil er maar mee zeggen dat verbinding zeker een oplossing kan zijn.