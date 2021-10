Vaker fraude met verzekeringen in coronatijd: 88 miljoen aan valse claims

De eigenaar van een restaurant probeerde de verzekering op te lichten door brand te stichten in zijn eigen pand. Beeld Shutterstock

Uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat het aantal ondernemers dat betrokken is bij fraude fors is toegenomen. In 2018 waren dit nog 73 bedrijven. In 2019 liep dit op naar 125 en in 2020 naar 172. “Dit jaar staat de teller al op tweehonderd frauderende ondernemers,” verklaart algemeen directeur Richard Weurding. “Het laatste kwartaal zit daar niet bij. Dus dat komt neer op meer dan een verdubbeling in twee jaar tijd.”

Brandje veroorzaken

De vereniging van verzekeringsmaatschappijen in Nederland, waar bijna alle verzekeraars bij zijn aangesloten, brengt de toenemende fraude in verband met corona. Volgens de algemeen directeur zijn er ondanks de forse steunoperatie van de overheid behoorlijk wat ondernemers die het hoofd niet boven water weten te houden.

Weurding: “Zo zag een horecaondernemer bijvoorbeeld zijn omzet door corona behoorlijk inzakken en bedacht toen met een medewerker: misschien moeten we een brandje veroorzaken.” Dat liep zo uit de hand dat het hele pand afbrandde. “Beide verdachten moeten daarvoor drie jaar de cel in en bijna 60.000 euro schadevergoeding betalen.”

Volgens de voorman van het Verbond van Verzekeraars raken ondernemers door corona in de problemen en grijpen zij dan eerder naar ‘dit soort verkeerde middelen’.

Verre reizen

Ook privépersonen probeerden verzekeraars in coronatijd te tillen. Zo claimden mensen cursussen die niet doorgingen, terwijl die gewoon online konden worden gevolgd. Met valse medische verklaringen probeerden mensen kosten van verre reizen via de verzekering terug te krijgen.

In totaal hebben verzekeraars in 2020 circa 13.000 gevallen van fraude ontdekt. Daarmee wisten zij te voorkomen dat een bedrag van ruim 88 miljoen euro onterecht is uitgekeerd. Met de fraudeaanpak worden volgens het Verbond premiestijgingen voorkomen, van enkele tientjes tot honderd euro op jaarbasis.

Mensen die de verzekering proberen op te lichten, komen in een waarschuwingssysteem van verzekeraars. Het verbond benadrukt dat dit niet hoeft te betekenen dat zij zich niet meer kunnen verzekeren. Maar de polisvoorwaarden zouden bijvoorbeeld wel strenger kunnen worden.