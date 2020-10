Vakbonden: reageer je niet af op personeel om coronamaatregelen

Beeld ANP

De FNV met om en nabij een miljoen leden wil het opnemen voor bijvoorbeeld vakkenvullers, verplegers en buschauffeurs die de kastanjes uit het vuur halen als het gaat om coronamaatregelen. Terwijl personeel in winkels of horeca daar niet voor opgeleid is, krijgt het nogal eens de volle laag van mensen die geen mondkapje willen dragen of geen anderhalve meter afstand houden.

Donderdagavond was het weer raak. Nadat deze week in Amsterdam-West al een buschauffeur was mishandeld door een passagier die het vertikte om een mondkapje te dragen, was het dit keer een treinconducteur die werd aangevallen door vier reizigers. Zij moesten tussen Haarlem en Amsterdam uitstappen omdat ze geen mondkapje hadden en geen kaartje. “Onbestaanbaar,” zegt vice-voorzitter van FNV Kitty Jong over de aanval.

Afreageren

In ziekenhuizen bleek eerder al dat personeel vaker wordt geconfronteerd met agressie en intimidatie. De bereidheid uit het voorjaar om er samen de schouders onder te zetten, heeft voor het gevoel van Jong plaatsgemaakt voor frustratie over het opnieuw oplaaien van het coronavirus. “Maar reageer dat niet af op deze mensen. Doe normaal! Heb respect voor die werknemers en neem hun werk serieus.”

Jong richt zich naast het publiek ook tot de werkgevers en het kabinet. De FNV pleit voor regels die strikter zijn en niet vatbaar voor meerdere interpretaties. Dat de politiek daar niet aan wil, verklaart ze uit het naderen van de verkiezingen begin volgend jaar. “Onze premier verandert heel langzaam in de VVD-lijsttrekker. Regels dwingend opleggen is in strijd met het VVD-gedachtegoed,” analyseert Jong. “Maar omdat het kabinet zijn verantwoordelijkheid niet neemt, zijn het werkgevers en soms heel jonge werknemers die de verantwoordelijkheid krijgen.”

FNV krijgt bijval van CNV, de tweede grote vakbond. Supermarktmedewerkers zijn maar gestopt met het aanspreken van klanten die geen mondkapje dragen, vertelden ze CNV-voorzitter Piet Fortuin vorige week. “Het levert alleen maar gedoe op en minder klanten, zeiden ze.”

Sociale correctie

De vakbonden willen duidelijker regels, zoals een verplicht mondkapje. “Als je de norm duidelijk maakt, is die beter te handhaven. Dan is er meer sociale correctie,” zegt Fortuin. Nu is het mondkapje een dringend advies. “Het maken van zulke regels gebeurt achter een bureau, maar je moet je altijd afvragen wat ze betekenen in de praktijk voor de mensen die ze uitvoeren. Op de werkvloer is dit gewoon onwerkbaar.”