Vakbond FNV stemt in met pensioenakkoord

FNV-voorzitter Han Busker maakt de uitslag van de FNV-ledenraadpleging over het pensioenakkoord bekend. Beeld ANP

Het positieve oordeel is een enorme overwinning voor het kabinet, dat met de afspraken uit het akkoord een al negen jaar durende discussie hoopte te beslechten.

Dat maakte bondsvoorzitter Han Busker zaterdagmiddag bekend nadat het zogeheten ledenparlement van de vakbeweging in Apeldoorn had gestemd. In totaal brachten 375.000 leden van de vakbond de afgelopen dagen online hun stem uit. De bond noemt de opkomst met ruim een derde van alle FNV-leden hoog. De regering had vier miljard euro over om aan de belangrijkste eis van de vakbond, minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd, tegemoet te komen. Er komt ook een regeling voor zware beroepen.

Pensioenen worden minder zeker. De bedragen groeien eerder als het goed gaat met de economie, maar op pensioenen wordt ook eerder gekort als het slecht gaat. Het FNV-bestuur noemde het onderhandelaarsakkoord eerder ‘goed en verdedigbaar’ en krijgt nu bijval van de achterban.

Het ‘ja’ is tegelijkertijd een nederlaag voor het activistische deel van de vakbond, dat opriep harder actie te voeren om nog meer uit de onderhandelingen te halen. Ook de SP en 50Plus riepen de leden op tegen te stemmen. FNV- hoofdonderhandelaar Tuur Elzinga zei eerder dat verdergaande toezeggingen van het kabinet op het terrein van de AOW niet realistisch zijn en kondigde aan op te zullen stappen bij een ‘nee’.

Totaalpakket

Het kabinet hield steeds vol goede hoop te hebben dat de FNV uiteindelijk in zou stemmen. Toch was men er niet gerust op. Minister-president Mark Rutte waarschuwde gisteren dat alles bij het oude blijft als de FNV het pensioenakkoord zou verwerpen. Hij sprak van een totaalpakket, waar niet zomaar onderdelen uit te halen zijn. “Alles in dit akkoord hangt met elkaar samen. Er is geen plan B.”

Het ledenparlement van de FNV legt zich neer bij de uitslag