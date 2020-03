Vakbond CNV: regering moet KLM steunen na reisverbod VS

Drukte in de vertrekhal bij de informatiebalie van KLM op Schiphol. Beeld ANP

De huidige regelingen, zoals arbeidstijdverkorting, zijn onvoldoende. Vrijdag volgt daarover topoverleg in Den Haag.

“Voor KLM is dit besluit dramatisch,” zegt bestuurder Michiel Wallaard van CNV Vakmensen. “De overheid moet bereid zijn tot snel handelen als KLM een reëel verzoek voor hulp indient. Dit kun je niet meer scharen onder normaal bedrijfsrisico, het gaat hier om de werkgelegenheid van tienduizenden KLM’ers. Als het vliegverkeer naar de VS voor dertig dagen stil komt te liggen, heeft dat zeer ingrijpende gevolgen.”

“Als de maatschappij de komende tijd in liquiditeitsproblemen komt, verwacht ik van de overheid een actieve rol. Bijvoorbeeld door zich garant te stellen voor leningen als dat nodig is. Het kabinet zal ook snel een signaal moeten geven hoe om te gaan met grote bedrijven als KLM die nu zo hard worden geraakt. Werktijdverkorting volstaat niet.”

Het inreisverbod heeft volgens Wallaard ongekende gevolgen voor KLM. “Het betekent dat een groot deel van de vluchten en inkomsten in één klap wegvallen. De vluchten van en naar Noord-Amerika vormen 20 procent van de totale passagierskilometers. Aangezien het meeste trans-Atlantische vrachtvervoer via passagiersvliegtuigen gaat, zijn de gevolgen niet te overzien. Daar komen ook nog de annuleringen voor de vluchten naar Azië en Italië bij, plus de extreem lage bezettingsgraad voor andere vluchten in Europa.”

KLM had eerder deze maand strikte kostenmaatregelen genomen, zoals het afbouwen van tijdelijke arbeidscontracten en externe adviseurs. De bonden hielden al rekening met ingrijpendere maatregelen, omdat zij volgende week zijn uitgenodigd voor overleg bij de maatschappij.

Proportionele ingrepen

Vrijdag spreken vakbonden en werkgevers met minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de gevolgen van de coronacrisis voor de arbeidsmarkt. “Dat gaat breder dan de luchtvaart alleen,” zegt FNV-bestuurder Joost van Doesburg. “Maar we zullen de situatie bij KLM en de andere maatschappijen die hierdoor worden getroffen zeker aankaarten.”

De bond wil een ‘constructieve partner’ van KLM zijn als over crisismaatregelen wordt gesproken. “Wij gaan er vanuit dat deze klap een veel tijdelijker karakter heeft dan bijvoorbeeld een economische crisis. Daar moeten werkgevers in de luchtvaart rekening mee houden als ze maatregelen nemen. Die moeten ook een tijdelijk karakter hebben.”

“Wij vertegenwoordigen duizenden mensen die als eersten de gevolgen daarvan ondervinden. Het kan niet zo zijn dat de rekening vooral bij de werknemers komt te liggen.”

FNV maant vooral tot kalmte. “Er is geen reden tot paniek, deze situatie kan ook weer snel verdwenen zijn. Er is belang bij rust en kalmte en proportionele ingrepen. Maar dat dit grote impact zal hebben op de luchtvaart is duidelijk.”

Voor Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) is de maatregel nog te vers om specifieke maatregel te vragen. Cabinevakbond VNC overlegt momenteel met luchtvaartmaatschappijen over de impact. “Deze ingreep zal uiteraard - op zijn zachtst gezegd - een behoorlijke impact hebben op luchtvaartmaatschappijen en daaruit voortvloeiend op de roosters en reizen van bemanningen. We zijn momenteel met verschillende maatschappijen in overleg over hoe om te gaan met dit inreisverbod en welke maatregelen er zullen komen. We wachten af wat daar uitkomt.”