Vakbond CNV: een op de vijf werknemers krijgt geen vakantiegeld

Voor bijna één op de vijf werknemers dreigt het vakantiegeld deze maand niet te worden uitbetaald. Beeld REUTERS

Vakbond CNV liet Maurice de Hond een onderzoek doen onder 3500 werknemers. Van hen geeft 19 procent aan dit jaar geen vakantiegeld te ontvangen. “Dat is schokkend. Deze omvang zag ik niet aankomen. Het betekent dat 1,7 miljoen werknemers dit jaar geen vakantiegeld krijgen,” zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

Evenementenbranche

Absolute uitschieter is de evenementenbranche. Daar kan 70 procent van het vaste personeel fluiten naar het vakantiegeld. Ook andere sectoren die zwaar zijn getroffen door de coronapandemie hebben grote moeite het vakantiegeld uit te keren. In de horeca en de toerismesector krijgt een kwart van de werknemers geen vakantiegeld. In de retailsector gaat het om 19 procent.

Volgens Hans Biesheuvel, voorzitter van ondernemersorganisatie ONL, kwamen enkele weken geleden al signalen binnen dat bedrijven problemen hebben met het uitbetalen van het vakantiegeld. “Ondernemers hebben simpelweg geen geld meer op hun rekening. Ik sprak vandaag nog met een Haagse horecaondernemer die twee ton van zijn eigen geld in zijn zaak had gestopt het afgelopen jaar. Maar nu is het op.”

Omvang

Dat zoveel werknemers getroffen worden, is een verrassing. “Hoe groot het probleem is, is moeilijk te achterhalen,” zegt Biesheuvel. “Ondernemers lopen niet te koop met hun financiële problemen.” Vertellen hoe slecht het gaat is vrijwel zeker een doodvonnis tekenen voor je bedrijf. Leveranciers zullen bijvoorbeeld niet meer op krediet willen leveren.

“Ondernemers krijgen het geld gewoon niet bij elkaar gespaard, zegt Biesheuvel. “Mei is altijd al een spannende maand voor mkb-bedrijven. Zeker voor seizoensgebonden ondernemingen als kermisbedrijven of strandtenten. Als die een slecht voorjaar hebben is uitbetalen van het vakantiegeld een probleem.”

Biesheuvel zag het probleem al aankomen en lobbyde daarom eerder deze maand bij het kabinet om extra steun. Met een opslag op de NOW-steun, bedoeld om de loonkosten van personeel dat thuis zit mee te betalen, zou ook het vakantiegeld betaald kunnen worden.

Demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees gaf echter niet thuis. Fortuin wijst erop dat in de NOW steun ook al een bedrag voor vakantiegeld is opgenomen. “Werkgevers hadden dat op een aparte rekening moeten zetten.”

Grote rekeningen

Het uitbetalen van vakantiegeld is een probleem voor de werkgevers. Maar het niet uitbetalen is een probleem voor de werknemers. Uit onderzoek door kenniscentrum Nibud blijkt dat ongeveer de helft van het vakantiegeld aan vakanties wordt besteed. De rest gaat op aan andere dringende zaken. “Mensen gebruiken het om grote rekeningen zoals de autoverzekering mee te betalen. Of ze lossen er schulden mee af,” schetst Fortuin. “Vakantiegeld is geen leuk extraatje dat de meeste mensen kunnen missen.”

Bij juridisch dienstverlener DAS kregen ze de afgelopen weken tientallen telefoontjes met vragen over het vakantiegeld. “Zowel van werkgevers als werknemers,” zegt Pascal Besselink, jurist arbeidsrecht bij DAS.

Werkgevers vragen zich af of ze onder betaling van het vakantiegeld uit kunnen of ze willen weten of er alternatieven zijn, bijvoorbeeld gespreide betaling. Werknemers willen weten wat hun rechten zijn.

De positie van een werknemer is sterk. Juridisch is een werkgever verplicht het vakantiegeld uit te betalen. “Dat is een harde contractuele afspraak en daar kan de ondernemer niet eenzijdig van afwijken,” zegt Besselink. “Als een werknemer een zaak aanspant zal geen rechter zo’n vordering afwijzen. Financiële problemen vormen geen uitzonderingsgrond om van die verplichting af te komen.”

Begrip

Een op de drie ondervraagden zegt wel begrip te hebben voor de baas als die om verlaging van het vakantiegeld vraagt. Een kwart van de ondervraagden in het onderzoek zegt zelfs vakantiegeld te willen inleveren als de baas daar om vraagt. Maar zes op de tien is dat zeker niet van plan. Fortuin waarschuwt voor het inleveren van vakantiegeld. “Het vakantiegeld telt mee als loon. Als je ontslagen wordt en je hebt minder vakantiegeld gekregen, betekent het dat je over een lager loon ww krijgt.”

Biesheuvel benadrukt dat niet betalen van vakantiegeld geen optie is. “Maar je wilt niet dat het vakantiegeld je bedrijf alsnog doet omvallen, nu we in het zicht zijn van de haven.” Juist de voorzichtige heropening van de maatschappij biedt de ondernemers perspectief. Als de versoepelingen doorzetten krijgen ondernemers meer financiële ruimte en kan het vakantiegeld alsnog betaald worden. Biesheuvel pleit er daarom voor om de uitbetaling te spreiden of later in het jaar het geld over te maken.

Daar is met CNV best over te praten zegt Fortuin. “We gaan de uitkomsten van het onderzoek met de werkgevers bespreken. We gaan in overleg met werkgevers die het moeilijk hebben hoe ze het vakantiegeld wel kunnen betalen.”

Besselink waarschuwt wel voor juridische valkuilen. “Een werkgever mag best met bijvoorbeeld de ondernemingsraad afspreken de uitbetaling van vakantiegeld te spreiden of later uit te betalen. Maar die afspraken zijn niet bindend voor de individuele werknemer. Als vastligt dat de uitbetaling van het vakantiegeld in mei plaatsvindt, kan een werknemer eisen dat het vakantiegeld dan wordt betaald. Een werkgever zal met alle werknemers een afspraak moeten maken over de uitbetaling.”