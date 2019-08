Vakbond: ‘bediening bruggen en sluizen in Noord-Holland zwaar onder de maat’

Boten gaan door de sluis in het centrum van Muiden. Beeld ANP

Sinds de provincie de bediening van bruggen en sluizen in 2017 heeft uitbesteed ligt de verantwoordelijkheid daarvoor bij bedrijf Trigion. Volgens Nautilus is het bedrijf niet in staat gebleken om de bruggen en sluizen optimaal te bemensen.

Het resultaat zijn lange wachttijden en soms zelfs tijdelijke sluiting van bruggen en sluizen in de provincie. ‘Voor de beroepsvaart en de andere gebruikers van de vaarwegen is dat onacceptabel,’ schrijft de vakbond in de brief.

Gebrek aan kennis

Nautilus wijt de problemen aan de verzelfstandiging van de provinciale taak. Trigion wist het contract voor de bediening van bruggen en sluizen in de wacht te slepen. Het bedrijf is gespecialiseerd in beveiliging en bewaking maar had geen ervaring met de scheepvaart.

“Die keuze heeft verkeerd uitgepakt,” zegt Marcel van den Broek van Nautilus in een toelichting. “Je kunt niet zomaar iemand van straat halen en op een brug zetten. Die mensen moeten de scheepvaart kennen. Dat vraagt om jaren ervaring. Wij hebben daar indertijd ook voor gewaarschuwd.”

Lager salaris

Het hielp volgens de vakbond niet dat Trigion de ruim honderd brug- en sluiswachters een fors lager salaris betaalde dan zij in de oude situatie verdienden. Van den Broek: “Het was feitelijk gewoon een ordinaire bezuinigingsoperatie van de provincie. Veel ervaren mensen hebben de overstap niet willen maken.”

Nautilus wil dat het provinciebestuur het contract met de uitvoerder verbreekt en maatregelen neemt om de bediening van bruggen en sluizen op orde te krijgen. “Veiligheid moet weer op de eerste plaats komen.”

Verbeterplan

Een woordvoerder van de provincie laat weten dat er hard wordt gewerkt om de problemen op te lossen. “In de zomer is een aantal bruggen en sluizen niet bediend zoals dat was afgesproken. Daarvoor hebben wij de uitvoerder ook in gebreke gesteld.”

Van een breuk met Trigion is volgens de woordvoerder geen sprake. “Er is de afgelopen maanden gewerkt aan een verbeterplan. Dat ligt er nu. Ook zijn nieuwe brugwachters aangetrokken. Dat moet voldoende zijn.”