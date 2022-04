Vakantietijd en Koningsdag zorgen voor drukte op Schiphol

Beeld ANP

Eerder op de dag sloot het vliegveld enkele toegangsdeuren wegens de grote drukte. Zo zou het gemakkelijker zijn om passagiersstromen in goede banen te leiden. Het is volgens een woordvoerder nog steeds erg druk, maar niet meer zo erg dat deze ingreep nodig is.

Schiphol stelt dat de vakantietijd voor meer drukte zorgt. Daarnaast hebben verschillende luchtvaartmaatschappijen en diensten als beveiliging last van personeelstekorten.

Chaos

Afgelopen zaterdag was het zo druk op de luchthaven dat deze tijdelijk moest worden gesloten. Door een onaangekondigde staking van platformpersoneel van KLM ontstond chaos. Vluchten raakten vertraagd of werden geannuleerd en de vertrekhallen liepen vol. Ook de afritten vanaf de snelweg werden enige tijd afgesloten.

KLM heeft de gevolgen van de staking bijna opgelost. De meeste passagiers kregen hun koffers inmiddels nagestuurd. De luchtvaartmaatschappij heeft de handen nog wel vol aan de koffers van mensen die niet vlogen en naar huis zijn gegaan. Die koffers moeten allemaal naar een thuisadres worden vervoerd vanaf Schiphol.