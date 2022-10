Vakantieganger krijgt prijsstijgingen en kostenexplosies voor de kiezen, maar blijft toch gaan

Torenhoge inflatie, hogere vliegtaks, krimp op Schiphol. Vakanties worden steeds duurder, maar we blijven gaan. ‘Je kunt deze winter beter in Spanje gaan zitten met alle hoge energiekosten.’

Gaan we nog of gaan we niet? Met de ene prijsexplosie na de andere lijkt op vakantie gaan een sluitpost, of dat nu deze herfstvakantie is, straks met wintersport of stiekem al denken aan volgend jaar zomer. “We hebben in de reisbranche net een periode van ongelooflijk enthousiasme achter de rug,” zegt topman Steven van der Heijden van vakantiegigant Corendon. “Dat enthousiasme loopt nu sterk terug.”

Net als in elk bedrijf en elk huishouden wordt de reisbranche vol getroffen door kostenstijgingen. Vliegtuigbrandstof wordt steeds duurder, de energiekosten voor het vakantieverblijf rijzen de pan uit en de stijgende dollar — de munt waarin de luchtvaart alles afrekent — werkt niet mee. Allemaal kosten die nu al worden doorberekend in de kosten van een vliegticket en pakketreis.

En daar blijft het niet bij. Er komt nog een hele trits prijsverhogingen op de vakantiebranche af. Op 1 januari gaat de vliegtaks in Nederland fors omhoog, naar 28,60 euro per persoon. Het effect is mogelijk al voelbaar. “Tot eind november gaat het nog goed met de boekingen, daarna vlakt het af,” zegt Van der Heijden.

“Maar ik verwacht dat die verhoging van 20 euro meer effect zal hebben op losse vliegtickets bij maatschappijen als KLM dan op pakketreizen. Alleen komt het wel bovenop al die andere prijsverhogingen. Dat zal een remmend effect op alle boekingen hebben.”

Druktechaos

Daarmee is het nog niet gedaan. Dit winterseizoen moeten alle vliegmaatschappijen op Schiphol noodgedwongen pas op de plaats maken, om de druktechaos niet weer uit de hand te laten lopen zoals in de meivakantie, een groot deel van de zomer en begin september gebeurde.

Doordat het aantal vertrekkende reizigers is ingeperkt,liggen bij alle maatschappijen, KLM voorop, de verkopen tot voorbij de jaarwisseling aan banden. Om van prijsacties — die zich traditioneel in de eerste maanden van het jaar voordoen — maar te zwijgen.

“We hebben dit jaar een enorme inhaalslag gehad,” zegt directeur Bas Gerressen van KLM Nederland. “Iedereen wilde reizen. Dat is nu anders. Er zullen mensen zijn die door hogere kosten kiezen niet meer gaan vliegen. Maar er zullen er ook zijn die zeggen: ik ga via buitenlandse vliegvelden, desnoods met een overstap, of met de auto.”

Bovendien kon KLM door de beperkingen op Schiphol deze keer minder Europese winterbestemmingen dan ooit toevoegen (omdat traditioneel een aantal andere bestemmingen in de winter minder worden bediend): drie waaronder, voor het eerst Rovaniemi in Finland. “Eén keer per week. Die vlucht vullen we wel.”

Permanente krimp

“Ik blijf positief. Als het op Schiphol eindelijk op orde is, dan is iedereen al die drukte snel vergeten. Maar vervolgens glijden we mogelijk door naar permanente krimp.” Gerressen doelt daarmee op het kabinetsplan om zestigduizend vluchten op Schiphol te schrappen, zodat het vliegverkeer eindelijk binnen de geluidszones blijft.

KLM berekende al dat de maatschappij daardoor 25 tot 30 bestemmingen moet schrappen. “Ik verwacht niet dat we dan in een keer miljoenen reizigers vanuit Nederland kwijtraken. Dertig bestemmingen minder is erg genoeg, maar dan probeer ik Nederlandse passagiers wel te inspireren om andere bestemmingen te kiezen.”

“Maar voor het KLM-netwerk kan het echt dramatisch zijn. De grootste zorg is het behoud van die transferpassagier en het belang daarvan voor het hele netwerk. Ik hoop dat we in alle wijsheid tot betere plannen kunnen komen dan krimp.”

Krimp zal bovendien betekenen dat de krapte op Schiphol alleen maar groter wordt. En naarmate er meer mensen op minder vliegtuigstoelen terecht kunnen, zullen de prijzen voor vliegtickets verder zullen stijgen.

Desondanks zullen we de vakantie niet snel opgeven. “Bij een vliegvakantie gaan mensen met een bepaald budget op reis,” zegt Van der Heijden van Corendon. Als ze minder kunnen besteden en de prijs hoger wordt, dan zullen ze minder lang en minder ver op vakantie gaan. Maar ze gaan wel.”

Teleurstellen

Voor KLM, dat vooral afhankelijk is van buitenlandse overstapreizigers, is uitwijken van Schiphol naar regionale vliegvelden of luchthavens in nabije buitenlanden geen optie. Voor vakantievliegers als Corendon en TUI wel — deels.

“Wij wringen ons in alle bochten om geen vluchten te cancellen omdat Schiphol heeft opgelegd dat we minder passagiers moeten aanvoeren.” zegt woordvoerder Petra Kok van reisgigant TUI. “We zijn zes bestemmingen vanaf Brussel gaan vliegen omdat we geen mensen die al hebben geboekt, willen teleurstellen. We zien ook dat vakantiegangers nu meer bereid zijn vanuit het buitenland vliegen.”

Of dat de norm wordt als Schiphol permanent krimpt, is nog niet duidelijk. “De tijd zal het leren of we meer vanuit de regio en het buitenland doen. Maar Nederland blijft ons thuisland. Volgens Kok zijn ook nu nog de boekingen voor verwegvakanties vanaf Schiphol nog sterk. “Verre zonbestemmingen als Zanzibar, Canarische eilanden en Curaçao blijven het goed doen, alhoewel meer last minute geboekt.”

TUI heeft een ander alternatief voor lange wachtrijen en hoge vliegtaks. Het bedrijf zet dit jaar voor het eerst eigen wintersporttreinen in. “We zijn sowieso niet van vliegvakanties naar de wintersport.”

En een alternatief voor de hoge stookkosten ziet ze ook. “Je kunt nu beter in Spanje zitten met alle hoge energiekosten. Dan kan de verwarming thuis een paar weken uit en met de temperaturen daar hoeft de airco in het hotel niet aan.”