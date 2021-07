Vakantie komt in gevaar: Nederland gaat weer rood kleuren op Europese kaart

Nu de besmettingen in hoog tempo oplopen, wordt een vakantie naar bijvoorbeeld de Spaanse zon steeds onzekerder . Beeld AFP

De zorgeloze, Zuid-Europese zomervakantie waar veel Nederlanders na anderhalf jaar corona-ellende reikhalzend naar uitkijken, komt onder druk te staan. Vanwege de besmettelijkere deltavariant en het loslaten van veel maatregelen groeien de besmettingscijfers zo hard dat Nederland in de categorisering van het ECDC, het Europese RIVM, afstevent op een rode of een donkerrode codering, aldus Marino Van Zelst. In een draadje op Twitter onderbouwt de ‘chef cijfers’ van het kritische RedTeam de conclusie dat het volgende week of een week later het geval is. “Ik verwacht volgende week al.”

De voorbije dag zijn bij het RIVM bijna 3700 positieve coronatests gemeld, vooral onder 18 tot 30-jarigen. Dat is veel meer dan de afgelopen dagen. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft daarom het Outbreak Management Team (OMT) om een spoedadvies gevraagd. Hij wil weten of deze stijging binnen de verwachtingen valt en of extra maatregelen nodig zijn.

Schoolvakanties

De zorgelijke situatie van Nederland valt samen met de aankomende schoolvakanties. In de regio Noord loopt die periode van 10 juli - 22 augustus. De regio’s Midden (17 juli - 29 augustus) en Zuid (24 juli - 5 september) zijn later aan de beurt, waardoor de situatie mogelijk nog ongunstiger uitpakt.

De code rood of donkerrood zal gevolgen hebben voor vakantiegangers, aldus Van Zelst. Welke, dat is nog onduidelijk. “Vakantielanden kunnen bijvoorbeeld eisen dat toeristen al twee weken of langer volledig zijn gevaccineerd. Een minder beperkende maatregel is een negatieve pcr-test als ingangseis. Een quarantaineplicht is dan weer verstrekkender. In het uiterste geval hoort ook een inreisverbod tot de mogelijkheden, al acht ik die kans zeer, zeer klein.”

In gesprek over toeristenseizoen

Ook tijdens de technische briefing die Jaap van Dissel woensdagochtend aan Kamerleden gaf, kwamen de zomervakanties kort ter sprake. Net als Van Zelst voorzag ook de RIVM-voorman dat Nederland onder de huidige omstandigheden rood zal kleuren, al noemde hij geen termijn. Van Dissel stelde voor dat Nederland met andere Europese landen in gesprek gaat over het toeristenseizoen.

Niet alleen Nederland, maar ook toeristische trekpleisters als Portugal en Spanje kampen met stijgende besmettingscijfers. In Lissabon is de avondklok ingesteld. In Catalonië is het nachtleven aan banden gelegd. Buiten het feit dat die landen de import van nieuwe besmettingen willen tegengaan, is het de vraag of een vakantie naar een land met strenge coronamaatregelen wel zo aantrekkelijk is.

De reisbranche houdt de besmettingscijfers en de Europese kleurencode van Nederland nauwlettend in de gaten, aldus een voorlichter van brancheorganisatie ANVR. “Het zou dramatisch zijn als Nederland weer rood wordt. Niet alleen voor vakantiegangers, maar ook voor de reisbranche zelf. We staan al bijna vijftien maanden praktisch stil. We pleiten ervoor dat iedereen zich aan de maatregelen houdt, ook omdat de zomervakantie in gevaar komt.”