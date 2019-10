Vader van gezin Ruinerwold blijft vastzitten

De boerderij in Ruinerwold. Beeld Vincent Jannink/EPA

De rechter-commissaris van de rechtbank heeft zijn voorarrest maandag met veertien dagen verlengd. Hij zit in beperking, dat wil zeggen dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben en niet met de buitenwereld.

De man werd donderdag opgepakt op verdenking van het medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving, het benadelen van de gezondheid van anderen (mishandeling) en witwassen. Ook de 58-jarige huurder van het pand, Josef B., zit om dezelfde verdenkingen in voorarrest.

Begin vorige week werd het gezin met de inmiddels meerderjarige kinderen ontdekt in een afgesloten ruimte in het pand. Dat gebeurde nadat de oudste zoon van 25 jaar naar het dorp was gegaan en zijn verhaal had gedaan aan de plaatselijke kroegbaas.

Het gezin bestaat uit een vader met zes kinderen tussen de 18 en 25 jaar die in de afgelegen boerderij woonden. Daar hadden ze hun eigen moestuin en leefden ze volledig zelfvoorzienend. De kinderen verzorgden hun vader die een aantal jaren geleden een hersenbloeding had gehad. Hij verblijft momenteel in de gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Hoe het met de kinderen gaat, is niet bekend.

Mogelijk woonde het gezin al sinds 2010 in de boerderij, maar dat is onduidelijk omdat het niet in de gemeentelijke basisadministratie staat. De moeder was al overleden voordat het gezin zijn intrek in de Drentse plaats nam.