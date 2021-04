Vaccinatietempo opnieuw veel lager door prikpauze AstraZeneca

Beeld ANP

Het is volgens een woordvoerder van minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge een gevolg van de prikpauze met AstraZeneca. Afgelopen vrijdag werd het gebruik van het AstraZenecavaccin voor zestigminners tijdelijk opgeschort vanwege mogelijke bijwerkingen. Alleen huisartsen gebruiken het nu nog voor 60- tot en met 64-jarigen en een aantal kwetsbare groepen. Waarschijnlijk in de loop van woensdag zou het Europees medicijnagentschap EMA adviseren over het al dan niet voortzetten van het vaccineren met AstraZeneca.

“Voor deze week waren 270.000 inentingen met AstraZeneca geraamd,” aldus de woordvoerder. “We hebben dat nu omlaag gebracht naar 125.000.” Hij benadrukt dat het een ‘best guess’ is. “Het kan mee- of tegenvallen.”

Dat is mede afhankelijk van het advies van het EMA en de impact van de prikpauze op de vaccinatiebereidheid.

Recordaantal

Afgelopen week, toen een recordaantal van ruim 440.000 prikken werd gezet, werd de oorspronkelijke raming (500.000) ook al niet gehaald. Aanvankelijk ging het tempo wel sterk omhoog. Afgelopen donderdag werden ruim 86.000 mensen gevaccineerd. Daarna is de snelheid drastisch omlaaggegaan, met een gemiddelde van ruim 52.000 prikken per dag. Dat kan een gevolg zijn van de paasdagen. In het weekend ligt het vaccinatietempo doorgaans lager. Tweede paasdag waren er ruim 55.000 inentingen.

Minister Hugo de Jonge heeft herhaaldelijk gezegd dat begin april in totaal 3 miljoen prikken zouden zijn gezet. Woensdagmorgen stond de teller op 2,9 miljoen. Ook werd al langer een forse versnelling van het vaccineren in het vooruitzicht gesteld. Op basis van het aantal geleverde vaccins aan Nederland zou dat ook mogelijk moeten zijn.

De komende periode komen er volgens de ramingen alleen al van Pfizer wekelijks bijna een half miljoen vaccins binnen. Afgaande op cijfers van de website coronabeeld.nl waren er woensdag bijna 600.000 vaccins in voorraad bij het distributiepunt in Oss. Eerder waren dat er bijna een miljoen.