Vaccinatiegraad weer in de lift, inenten wint aan populariteit

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Vooral de inenting van zuigelingen tegen bof, mazelen en rodehond (+0,7 procent) en tegen meningokokken (+0,6 procent) en de vaccinatie van pubermeisjes tegen hpv (+7,5 procent) - een virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt - zitten in de lift.

Het percentage kinderen dat vorig jaar op tweejarige leeftijd alle vaccinaties volgens schema heeft ontvangen, is gestegen van 90,2 naar 90,8 procent. Daarentegen heeft 4,4 procent van de tweejarigen nog geen enkele vaccinatie gekregen. Vooral in de zogeheten biblebelt blijft de inentingsgraad te laag.

Goednieuwsshow

Hans van Vliet leidt het Rijksvaccinatieprogramma bij het RIVM. Hij ziet dat het over het algemeen in Nederland echt de goede kant op gaat. “Het onderwerp ‘vaccineren’ leeft weer! Dat is een heel andere boodschap dan de afgelopen jaren. Sinds 2019 kun je echt spreken van een goednieuwsshow.”



Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) verwelkomt de duidelijke trendbreuk, een toename van de inentingsgraad. Blokhuis beschouwt vaccinatie als ‘een daad van naastenliefde’. “Ik voel me gesterkt in de maatregelen die ik heb ingezet om meer kinderen en jongeren te vaccineren.”



Volgens Van Vliet (RIVM) komt de stijging doordat de aandacht voor vaccinatie, zowel in het maatschappelijk debat als in de politiek, is toegenomen. De discussie over het weigeren van kinderen zonder inentingen op de crèche was verhit.

Gesprek voor weigerachtige ouders

Verder hebben veel pubermeiden naast een uitgebreide meningokokkenvaccinatie ook gelijk een hpv-prik gehaald. Daarnaast krijgen weigerachtige ouders tegenwoordig een gesprek op het consultatiebureau en is er een lespakket over vaccinatie beschikbaar.

De hpv-vaccinatie is echt bezig met een inhaalslag. Was in 2018 nog maar 45,5 procent van de meiden tegen dit virus ingeënt, in 2019 was dat al opgelopen naar 53 procent. En voorlopige cijfers laten zien dat de vaccinatiegraad op veertienjarige leeftijd in maart 2020 al op 59 procent lag.

Vorig jaar is al besloten dat ook jongens in de toekomst een vaccinatie krijgen tegen dit virus, dat ook keel-, penis- en anuskanker kan veroorzaken. Daarnaast zal de prik aan kinderen op jongere leeftijd gegeven worden.

Inenten nog meer in zwang door corona

De coronacrisis zorgt er waarschijnlijk voor dat nog meer Nederlanders zichzelf of hun kinderen laten vaccineren tegen infectieziekten. Van Vliet (RIVM) noemt het ‘dodelijk’ voor de vaccinatiegraad als er niet meer over inenten wordt gesproken. “De coronacrisis heeft iedereen weer even met de neus op de feiten gedrukt: vaccinatie tegen infectieziekten is essentieel.”



Op dit moment is het volgens het instituut niet duidelijk in hoeverre de coronacrisis effect zal hebben op de vaccinatiegraad in komende jaren. Dat is mede afhankelijk van de duur van de crisis en of gemiste vaccinaties nog (tijdig) worden ingehaald.



De afgelopen maanden zijn de inentingen van zuigelingen doorgegaan en ook de vaccinatie tegen meningokokken, een bacterie die een zeer ernstige infectieziekte veroorzaakt, is individueel voortgezet. De tweede inenting tegen bof, mazelen en rodehond en de hpv-prik hebben wel stilgelegen.

Achterstanden wegwerken

De komende maanden zullen de GGD’s hun best doen om opgelopen achterstanden weg te werken en Van Vliet denkt dat ze daar grotendeels in zullen slagen. “De cijfers van 2020 zullen beperkt worden geraakt door corona.”

Er zijn maatregelen genomen om vaccinaties zoveel mogelijk doorgang te laten vinden tijdens de coronacrisis. Zo ontvangen ouders extra informatie over het virus en wordt vaak voorafgaand aan een afspraak telefonisch contact opgenomen met mensen, waarbij het belang van vaccineren wordt benadrukt. Ouders die toch geen gehoor geven aan een oproep, krijgen achteraf ook vaak een telefoontje.

Staatssecretaris Blokhuis deelt het optimisme van het RIVM dat de vaccinatiegraad geen grote deuken oploopt. “De inzet voor het Rijksvaccinatieprogramma van velen heeft voor het eerst sinds een aantal jaren geleid tot een toename van de vaccinatiegraad. Daarom heb ik er, ondanks Covid-19, vertrouwen in dat deze stijgende lijn doorgetrokken zal worden.”