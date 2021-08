Vaccinatiegraad stokt: ‘Nederland zet nu minste prikken van hele EU’

Beeld ANP

Dat blijkt uit een wereldwijde vergelijking van het aantal prikken dat momenteel wordt gezet. Hoofd data Edouard Mattieu van Our World in Data, die wereldwijd vaccinatiecijfers bijhoudt: “Het eerste wat nu opvalt is dat Nederland momenteel van alle EU-landen het land is dat de minste vaccinaties zet.”

Zo was in Nederland het aantal mensen met minimaal één prik op 1 augustus 68,3 procent en op 29 augustus stokte de teller op 69,2 procent. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) erkent dat er sprake is van ‘een afvlakking’. “We prikken nog steeds eerste prikken, maar het is niet meer heel veel,” aldus RIVM-woordvoerder Marah Michel. “De komende weken staan er 70.000 à 80.000 afspraken voor eerste prikken ingepland per week, dat is eerder meer dan een miljoen geweest.”

Andere strategie

In landen als Frankrijk, Portugal en Griekenland schoot het aantal vaccinaties omhoog na de aankondiging dat mensen daar voor bijvoorbeeld een restaurantbezoek een vaccinatiebewijs of negatieve test moeten overleggen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid en het RIVM kunnen daar de verschillen door worden veroorzaakt. “Wij hebben duidelijk een andere strategie dan Frankrijk,” verklaart VWS-woordvoerder Annerijn Vink. “Wij zeggen: er komt geen vaccinatieplicht, maar we proberen mensen zo goed mogelijk te informeren en laagdrempelig testen aanbieden. Dat gaat misschien wat langzamer.”

Het kabinet heeft al aangekondigd dat vanaf 20 september de 1,5-meterregel los kan worden gelaten, maar dat er dan wel vaker een coronabewijs nodig is. Voor toegang tot evenementen, kunst- en cultuurinstellingen en horeca met meer dan 75 mensen, is dan een bewijs van herstel, negatieve test of vaccinatie nodig. Het ministerie houdt er rekening mee dat daardoor mogelijk meer mensen alsnog een prik zullen laten zetten. Een krappe Kamermeerderheid vindt dat mensen vanaf dat moment zelf de kosten van het testen moeten betalen.

RIVM: ‘Jongeren wacht niet te lang’

Van alle leeftijdsgroepen ziet RIVM nu alleen nog bij de groep 12 tot 17-jarigen een stijging. Het RIVM roept jongeren op niet te lang te wachten met het halen van de prik of het maken van een prikafspraak. “De deltavariant is besmettelijker, dan moet de vaccinatiegraad hoger zijn om dat de kop in te drukken.”

Volgens het RIVM plannen de meeste ouderen afspraken voor een vaccinatie meteen in, maar wachten jongeren daar juist vaak langer mee. “Als je wil gaan, maar dan een afspraak,” betoogt RIVM-woordvoerder Marah Michel. “We hebben het nodig om het rouleren van het virus tegen te gaan.”

Het ministerie van Volksgezondheid wijst erop dat je voor een prik inmiddels géén afspraak meer hoeft te maken. “Kijk op prikkenzonderafspraak.nl om te zien waar je terecht kunt,” aldus woordvoerder Annerijn Vink. “Dit is niet alleen voor jongeren, we zien ook dat daar mensen komen die de AOW-gerechtigde leeftijd al lang bereikt hebben.”