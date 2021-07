Vaccin voorkomt verspreiding niet: 1 op 10 mensen met positieve coronatest was volledig gevaccineerd

Beeld Getty Images

Verreweg de meeste mensen die sinds 1 juli besmet raakten, waren nog niet gevaccineerd, namelijk 77 procent. 14 procent was gedeeltelijk ingeënt en 9 procent volledig. “Het is duidelijk dat vaccinatie wel beschermt tegen het coronavirus, maar niet volledig. Gevaccineerde mensen kunnen nog steeds besmet raken en het virus verspreiden. Zij worden echter zelden ernstig ziek,” verklaart Susan van den Hof, hoofd van het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten van het RIVM.

Omdat de zeer besmettelijke deltavariant van het coronavirus in Nederland inmiddels de meest voorkomende is, is het volgens het RIVM belangrijk dat ook volledig gevaccineerde mensen 1,5 meter afstand houden. “En laat je testen bij klachten, en na terugkomst van vakantie. Voorlopig is het belangrijk dat iederéén zich aan de maatregelen houdt,” zegt Van den Hof.

Factor duizend

De deltavariant is besmettelijker doordat hij beter bindt aan longcellen van mensen, suggereren laboratoriumproeven. Mensen die besmet zijn met de deltavariant van het coronavirus hebben ongeveer duizend keer zoveel virusdeeltjes in hun keel en neus, dan mensen die besmet waren met het oorspronkelijke Sars-CoV-2-virus. Dat maakt de in India ontstane deltavariant 51 procent besmettelijker dan de (Britse) alfavariant, die volgens het RIVM al 40 procent besmettelijker was dan het oorspronkelijk coronavirus.

In Nederland viel de opmars van de deltavariant begin deze maand exact samen met de heropening van kroegen, nachtclubs en festivals. Dat leidde tot een explosieve stijging van het aantal besmettingen: in een week tijd vertienvoudigde het aantal positieve tests. De versoepelingen werden halsoverkop teruggedraaid.

Stabilisatie

Die noodmaatregel lijkt te werken. Volgens het RIVM stabiliseert het aantal nieuwe besmettingen. Het aantal positieve coronatests is vandaag gedaald naar 6823 over het afgelopen etmaal. Gisteren waren dat er 8903 (na correctie). De dagen ervoor lagen de aantallen boven de 10.000.

Afgelopen week nam het aantal positieve coronatesten nog wel toe, met 34 procent ten opzichte van de week ervoor. Maar die toename is aanzienlijk minder snel dan de weken ervoor, aldus Van den Hof. “De komende week zal duidelijk worden of die stabilisatie wordt omgezet in een daling.” Het gemiddelde van de afgelopen week is al wat omlaaggegaan. Stond dat getal maandag nog op 10.104, dinsdag was het aantal besmettingen per dag over de afgelopen week 9962.

R onder 2

Het zogeheten reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is gedaald tot 1,75, zo maakte het RIVM dinsdagmiddag bekend. Dat betekent dat een groep van honderd coronapatiënten gemiddeld 175 anderen besmet, die het virus op hun beurt overdragen aan 306 anderen.

Eind vorige week tikte het reproductiegetal bijna de 3 aan, het hoogste niveau ooit. Het cijfer gaat altijd over de situatie twee weken eerder, omdat recentere cijfers nog niet betrouwbaar genoeg zijn.

Ook meer ouderen besmet

Volgens het RIVM steeg het aantal besmettingen in alle leeftijdsgroepen. De meeste positieve testen zijn net als voorgaande weken in de leeftijdsgroep van 18 tot en met 24 jaar. Daarna volgen de leeftijdsgroepen van 13 tot en met 17 jaar en 25 tot en met 29 jaar. Onder de tieners en twintigers is het aantal nieuwe positieve testen afgelopen week afgezwakt, aldus het RIVM.

Opvallend is dat er onder dertigers (+113 procent), veertigers (+183 procent), vijftigers (+183 procent), zestigers (+246 procent), zeventigers (+272 procent) en tachtigers (+266 procent) in de afgelopen week juist een toename in het aantal positieve tests is te zien. Afgelopen dagen kennen ook de hogere leeftijdsgroepen een stabilisatie van het aantal besmettingen, zegt Van den Hof. “We hebben gezien dat jongeren het virus hebben overgedragen naar ouderen, zoals voorspeld. Maar het is niet zo dat het aantal besmettingen nu explosief doorgroeit. In alle leeftijdsgroepen en in alle regio’s zien we een stabilisatie.’’

In de afgelopen week lieten bijna 464.000 mensen zich testen bij de GGD-teststraten. Dat is 23 procent meer dan in de week ervoor. Het percentage testen met een positieve uitslag steeg van 13,4 procent naar 14,1 procent.

Stijging ziekenhuisopnames

Ziekenhuizen hebben in de afgelopen 24 uur 96 nieuwe coronapatiënten zien binnenkomen, de grootste toename sinds eind mei. Op de ic’s werden 20 mensen binnengebracht en op de verpleegafdelingen 76.

Er liggen nu in totaal 415 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, in het ziekenhuis. Dat zijn er 54 meer dan maandag. Het gaat om de grootste toename sinds eind april, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de verpleegafdelingen liggen nu 315 coronapatiënten, 38 meer dan maandag. Op de ic’s nam het aantal patiënten met 16 toe tot 100.

‘Toename tot 800'

De ziekenhuizen verwachten een verdere toename, aangezien het aantal besmettingen de afgelopen weken hard is gestegen. Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), Ernst Kuipers, zei vorige week dat hij er rekening mee houdt dat het totale aantal opgenomen coronapatiënten kan stijgen tot circa achthonderd. Hij verwacht dat ziekenhuizen dit aan zullen kunnen.

De verwachting is ook dat nu een kleiner deel van de mensen die het virus oplopen in het ziekenhuis zal belanden. Dat komt doordat vooral jongeren besmet raken. Zij stonden achteraan in de rij voor vaccinaties, juist omdat jonge mensen zelden zo ziek worden van het coronavirus dat ze moeten worden opgenomen. Ook het RIVM verwacht niet dat de situatie in de ziekenhuizen uit de hand loopt als gevolg van de besmettingspiek. “Deze toename was te verwachten, omdat de ziekenhuiscijfers altijd achterlopen op de besmettingscijfers. Als het aantal positieve testen komende dagen stabiel blijft, betekent dit dat we over de piek heen zijn,” zegt Van den Hof. “Dan zullen we daarna een daling zien.’’