Vaccin voor zwangeren kan voorkomen dat baby’s doodziek worden door RS-virus (maar deze winter nog niet)

Beeld Marijan Murat/DPA/Getty Images

Hoe ernstig is het RS-virus?

Vooral baby’s en ouderen kunnen doodziek worden van het virus. Jaarlijks belanden zo’n drieduizend kinderen in het ziekenhuis, zo’n tweehonderd moeten naar de intensive care. “Dit virus veroorzaakt heel veel slijm,” legt kinderarts-infectioloog Louis Bont van UMC Utrecht uit. Vooral baby’s jonger dan een halfjaar kunnen dat niet goed weghoesten. “Ze hebben daar niet genoeg kracht voor. Doordat hun luchtwegen zo nauw zijn, is een beetje slijm al voldoende om de boel te verstoppen.”

Het gevolg is dat de jonge kinderen het erg benauwd krijgen en soms in het ziekenhuis aan de beademing moeten. “Bij de kinderen op de ic neemt de beademingsmachine het over, zodat de baby’s kunnen slapen en verder niets hoeven. In landen zonder ic sterven deze kinderen. Het is de tweede doodsoorzaak onder zuigelingen op de wereld.” In Nederland sterven ‘sporadisch’ kinderen als gevolg van een besmetting met het RS-virus.

Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA keurde eind vorige week een tweede vaccin goed. Wat valt daarvan te verwachten?

Het vaccin dat nu is goedgekeurd, is bedoeld om zwangere vrouwen mee in te enten. Door het vaccin krijgen zij een immuunreactie tegen het virus. Die afweer geven ze via de navelstreng door aan het ongeboren kind. “Daardoor hebben hun baby’s het eerste halfjaar ook een goede bescherming,” zegt Bont, die meewerkte aan de onderzoeken naar het vaccin.

Uit onderzoek blijkt dat de effectiviteit 70 procent is. Vrouwen zouden het vaccin vanaf 24 weken zwangerschap moeten krijgen. Bont: “We hopen de helft van het aantal ziekenhuisopnames te kunnen voorkomen.”

Zijn zwangere vrouwen wel bereid zich te laten vaccineren?

Dat is de vraag, en daarom valt niet helemaal te voorspellen hoe hard het aantal ziekenhuisopnames zal afnemen. Toch is kinderarts Bont optimistisch. “Zwangere vrouwen kunnen zich nu al tegen kinkhoest laten vaccineren. De opkomst bij die vaccinatierondes is vrij groot, terwijl niemand zo’n zieke baby heeft gezien. RS kennen mensen vaak wél uit hun omgeving, dus dat zou een gunstige invloed kunnen hebben op de bereidheid van zwangere vrouwen zich te laten vaccineren.”

Als de moeders zich niet willen laten inenten, is er nog een tweede optie: de baby’s vaccineren. In oktober is daarvoor een tweede vaccin goedgekeurd. “Dat is ongeveer even effectief.”

Bont schetst het scenario dat baby’s die in de winter worden geboren, die prik in de eerste dagen van hun leven krijgen. Juist baby’s die een halfjaar of jonger zijn, kunnen namelijk erg ziek worden. Kinderen die in de zomer worden geboren, kunnen wachten tot het najaar.

Overigens kan dit vaccin óók een uitkomst zijn voor te vroeg geboren baby’s. Voor die kinderen werkt het zwangerschapsvaccin niet goed genoeg, omdat vanwege hun vroeggeboorte er onvoldoende tijd was om de antistoffen via de navelstreng bij de baby te krijgen.

Hoe nu verder?

Voor komende winter bieden de vaccins nog geen uitkomst. De Gezondheidsraad bekijkt nu hoe de twee vaccins het beste gebruikt kunnen worden. Wanneer zouden zwangere vrouwen de prik moeten krijgen? Wanneer kan beter het babyvaccin worden gebruikt? Begin volgend jaar moet dat advies er liggen. Naar verwachting kunnen de eerste prikken dan vóór de winter van 2024-2025 worden gezet.