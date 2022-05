Vacature: werken als redacteur van ‘Het Beste volgens Het Parool’ (freelance)

Ben jij altijd precies op de hoogte van wat er te doen is in cultureel Amsterdam? Heb jij oog voor leuke uitjes in de stad? Weet je precies waar je de lekkerste sushi en falafel of het beste vegan ijs kunt eten? En lijkt het je leuk om andere Amsterdammers daarover te informeren? Dan zoeken wij jou als redacteur van onze nieuwe online sectie ‘Het Beste volgens Het Parool’.

Wat ga je doen?

Samen met andere redacteuren maak je lijstjes van en artikelen over alles wat er te doen is in Amsterdam. Denk aan exposities, nieuwe restaurants, galeries, wandelingen, activiteiten met kinderen – verzin het maar. Je schrijft voor zowel de website als de papieren krant en ons zaterdagmagazine PS van de Week. De onderwerpen bedenk je samen met de andere redacteuren en verschillende chefs van Het Parool. Je werkt ze vervolgens zelfstandig uit.

Wat zoeken wij in een redacteur ‘Het Beste volgens Het Parool’?

We zoeken een redacteur die precies weet wat er speelt in de stad en het leuk vindt om daarover te schrijven. Je hebt brede kennis van Amsterdam en een groot netwerk. Als redacteur ben je in staat zelfstandig te werken en kun je foutloos en creatief schrijven. Je hebt al enige ervaring opgedaan in de journalistiek middels je opleiding of recente werkervaring. Je beheerst het gebruik van sociale media en kan goed plannen. Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden zijn een vereiste.

Voor Het Parool is het belangrijk dat de redactie een afspiegeling is van de samenleving en zijn we dus ook nadrukkelijk op zoek naar collega’s vanuit een diversiteit aan achtergronden en ervaringen.

Wat hebben wij jou te bieden?

Een mooie kans om bij te dragen en mee te bouwen aan een nieuwe sectie van Het Parool. Je werkt freelance, twee dagen per week. Je werkt op de redactie van Het Parool in Amsterdam, maar desgewenst af en toe ook vanuit huis.

Wat is Het Parool?

Het Parool, voortgekomen uit het verzet, biedt een onafhankelijk geluid uit onze bruisende metropool, de plek waar Amsterdam, Nederland en de wereld in elkaar schuiven. Een Amsterdams merk met een nationale uitstraling, kosmopolitische blik en bekroonde vormgeving. Met de combinatie van nieuwssite, digitale editie, krant en bijlagen PS en PS van de Week weet Het Parool steeds meer betalende lezers te trekken en groeit het bereik van de digitale kanalen.

Heb je interesse om bij ons aan de slag te gaan? Reageren op deze vacature kan door vóór 10 juni 2022 een motivatie en cv te mailen naar coördinator crossmedia Josien Wolthuizen (j.wolthuizen@parool.nl). Schroom niet te mailen als je nog vragen hebt over de vacature.