Vacature: Traineeship divers journalistiek talent

Wie zoeken wij?



Dit traineeship organiseren we voor horizontale instromers met diverse achtergronden; kandidaten met een andere vooropleiding, terwijl het hart ligt in de journalistieke/creatieve hoek. Kandidaten met passie voor media maken - maar zonder de bijbehorende opleiding en ervaring. Het enige wat jij hoeft mee te nemen is:

>Een grote passie voor nieuws, een brede algemene kennis en je volgt de actualiteit op de voet.

>Je hebt een sterke pen en/of kan mensen raken met jouw videoreportages of podcasts.

>Je bent enorm gemotiveerd om je vijf maanden onder te dompelen in het werkveld van de journalistiek en mee te lopen op de grootste redacties van Nederland.

>We zijn vooral benieuwd naar jou, wat breng jij mee? Denk hierbij bijvoorbeeld aan opleiding, talenkennis, (culturele) achtergrond of interesses.

Waarom?

Als hét grootste mediabedrijf van Nederland staan we open voor alle talent in de maatschappij. Wij roepen kandidaten met een diverse achtergrond in de breedste zin van het woord dan ook op om te solliciteren op dit traineeship. Juist door de verschillen tussen collega’s ontstaan verrassende inzichten en innovatieve oplossingen. We zijn benieuwd wie jij bent en welke kwaliteiten en ervaring jij meebrengt.

“Willen wij als mediabedrijf heel Nederland aanspreken, dan zouden wij ook heel Nederland moeten vertegenwoordigen. We zetten de deur dus wagenwijd open om dit doel te bereiken. Met deze manier van werven van nieuw talent hopen we hier een volgende stap in te kunnen zetten”, aldus Melanie van Hemert, directeur Human Resources bij DPG Media.

Wat kan je van ons verwachten?

Dit verkorte traineeship journalistiek duurt 5 maanden en vindt één dag per week plaats. We richten ons op zowel vakinhoudelijke skills als persoonlijke ontwikkeling en dit alles wordt gegeven door toptrainers en journalistieke boegbeelden. Verder:

>Bouw je aan een stevige basis voor je eigen netwerk en portfolio.

>Is dit dé kans om je journalistieke droom waar te maken.

>Maak je kans op een baan bij een van onze redacties.

>Krijg je een mentor en een buddy uit het werkveld toegewezen.

Aanmelden

Kan je niet wachten om in te stromen met ons traineeship? Laat dan zien waarom jij dé kandidaat bent! Hoe? Laat ons, in welke vorm dan ook, zien/lezen/horen waaruit blijkt dat jij een passie hebt voor media en het jouw ambitie is om in de media aan de slag te gaan.

Je kan je aanmelden tot maandag 13 december en in die week krijg je van ons te horen of je bent uitgenodigd voor de selectiedag. Wil je eerst nog wat meer weten? Jacomine beantwoordt graag je vragen via jacomine.devisser@dpgmedia.nl of 0629441316. Een Whatsapp bericht mag ook.