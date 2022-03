Vacature: nieuwsredacteur (freelance)

Heb jij een sterke neus voor nieuws? Heb jij een voorliefde voor Amsterdam? En heb je ook nog een gouden pen? Dan zoeken we jou voor onze nieuwsdienst.

Wat ga je doen?

Tijdens je diensten zit je bovenop het Amsterdamse nieuws. Je zoekt onderwerpen, schrijft artikelen, zorgt voor een snelle verwerking van het nieuws en hebt contact met de verslaggevers van Het Parool. Je werkzaamheden zijn afwisselend. Zo ben je de ene dienst verantwoordelijk voor een liveblog en nieuwsberichten, en heb je in een andere dienst meer tijd om een interview of achtergrondverhaal te maken.

Wie ben jij?

Een journalist met een scherp oog voor goede journalistieke verhalen. Iemand met een goede neus voor nieuws en een voorliefde voor Amsterdam. Het is een pre, maar geen vereiste, als je ook affiniteit hebt met voetbal in het algemeen en Ajax in het bijzonder. Je bent assertief en creatief in het bedenken van ideeën. Ervaring met ‘snelle’ online journalistiek, een cms en sociale media zijn essentieel. Je kunt zelfstandig werken en schrijft foutloos Nederlands.

Wat hebben wij jou te bieden?

Als redacteur van de nieuwsdienst werk in je wisseldiensten. De dagen en tijden zijn flexibel (we werken met een rooster dat steeds een paar maanden vooruit gaat), maar denk aan 2 dagen per week – verdeeld over overdag, ’s avonds en in het weekend.

Wie zijn wij?

Het Parool, voortgekomen uit het verzet, biedt een onafhankelijk geluid uit onze bruisende metropool, de plek waar Amsterdam, Nederland en de wereld in elkaar schuiven. Een Amsterdams merk met een nationale uitstraling, kosmopolitische blik en bekroonde vormgeving. Met de combinatie van nieuwssite, digitale editie, krant en bijlagen PS en PS van de Week weet Het Parool steeds meer betalende lezers te trekken en groeit het bereik van de digitale kanalen.

Heb je interesse om bij ons aan de slag te gaan? Solliciteren kan door een korte motivatie en CV te sturen naar chef nieuws Corrie Gerritsma (c.gerritsma@parool.nl)