Vacature: data-analist bij Het Parool (fulltime)

Beeld Het Parool

Wat ga je doen?

Bij Het Parool leren we steeds meer over de voorkeuren en leesgewoonten van ons publiek. Als data-analist help je journalisten van Het Parool om met hun verhalen meer mensen te bereiken. We zoeken iemand die niet schrikt van een flinke dataset en die tegelijkertijd het verhaal achter de cijfers kan uitleggen.

De data-analist, een nieuwe functie bij Het Parool,

is iemand die verder kijkt dan de cijfers alleen

vertaalt data over lezersgedrag naar concrete inzichten die journalisten helpen

werkt samen met de redactie, in het bijzonder de chefs en hoofdredactie, om te begrijpen hoe de verhalen het Paroolpubliek bereiken

bedenkt experimenten om vaste lezers beter van dienst te zijn en meer mensen te bereiken met onze journalistiek

werkt op en is lid van de Paroolredactie, schuift soms aan bij redactievergaderingen

maakt tevens deel uit van het netwerk van dataspecialisten van alle titels van DPG Media (o.a. de Volkskrant, AD en De Morgen)

ontwikkelt samen met de andere dataspecialisten de beste methoden om data te visualiseren en in te zetten

Wat breng jij mee?

Kennis van journalistiek en gevoel voor de verhalen van Het Parool

Analytisch inzicht

Vermogen om te (leren) werken met technische en analytische programma’s, zoals SQL, Google Analytics of Looker

Je bent in staat om het verhaal achter de cijfers uit te kunnen leggen

Wat hebben we jou te bieden?

Een salaris passend bij jouw ervaring

Een fulltime aanstelling, in eerste instantie voor de periode van een jaar

Persoonlijke keuzebudget van 12 procent (waarvan 8 procent vakantiegeld)

Deelname aan de winstdelingsregeling

Ontwikkelingsmogelijkheden d.m.v. opleidingen, trainingen en certificaten

Een werkplek in Amsterdam

Het Parool wil graag een afspiegeling zijn van heel Amsterdam. We roepen daarom in het bijzonder kandidaten met een – in de breedste zin van het woord – diverse achtergrond op om te solliciteren op deze functie.

Wie zijn wij?

Het Parool, voortgekomen uit het verzet in de Tweede Wereldoorlog, biedt een onafhankelijk geluid uit Amsterdam. Een Amsterdams merk met een nationale uitstraling, kosmopolitische blik en bekroonde vormgeving. Met de combinatie van nieuwssite, digitale editie, krant en bijlagen PS en PS van de Week weet Het Parool een groeiend aantal betalende lezers te trekken.

Interesse?

Heb je interesse om bij ons aan de slag te gaan? Reageren op deze vacature kan op deze pagina. Doe dat uiterlijk 11 nvember. Heb je een vraag over deze vacature? Neem dan contact op met chef digitaal Rob van Leeuwen (r.vanleeuwen@parool.nl).