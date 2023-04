UWV ziet fors meer uitkeringsgerechtigden met schulden

Beeld Getty Images

Het UWV heeft in 2014 als proef een team opgetuigd waar medewerkers uitkeringsgerechtigden met geldproblemen naartoe kunnen doorverwijzen. Sinds 2022 is het team een vast onderdeel van het UWV. In 2022 werden bijna 4300 mensen doorverwezen naar dit loket, tegenover 2100 een jaar eerder.

Mede daarom is het team van specialisten uitgebreid van acht fte’s aan het begin van 2022 naar 30 fte’s eind december 2022. De medewerkers proberen te voorkomen dat klanten dieper in de schulden komen.

Zo kunnen ze uitkeringsgerechtigden helpen om meer grip te krijgen op financiën, een voorschot regelen of ze overdragen aan de gemeentelijke schuldhulpverlening. Dat laatste is pas sinds 1 januari 2022 wettelijk toegestaan.

Tijdig signaleren

Hoewel het werk niet direct met UWV te maken heeft, vindt de uitkeringsinstantie het belangrijk om klanten met schulden te helpen, omdat schulden belemmerend kunnen werken bij het terugkeren op de arbeidsmarkt.

“We weten dat zorgen over financiën leiden tot stress. Hierdoor zijn mensen met schulden onder andere minder goed in staat om werk te zoeken of scholing te volgen,” zegt Maarten Camps, bestuursvoorzitter van UWV. Bovendien kunnen schulden de kans vergroten dat mensen de verplichtingen overtreden die horen bij een uitkering. “Het tijdig signaleren van geldzorgen is daarom belangrijk.”

UWV ziet het aantal uitkeringsgerechtigden met schulden stijgen. Ook verwacht de instantie dat het aantal faillissementen toeneemt. Daarbij blijft het voor bepaalde groepen lastig om een baan te vinden, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. Zij staan soms ook voor hoge (huur)kosten door de krappe woningmarkt.

Nog een verklaring voor de stijging is dat inmiddels alle medewerkers worden aangemoedigd om mensen met geldzorgen of geldproblemen door te verwijzen naar het loket. Camps: “We hebben het signaleren van en doorverwijzen bij schulden als standaard werkwijze ingevoerd.”