UvA tegenover docent Laurens Buijs in rechtbank: ‘De spijt die hij toont is mooi, maar laat’

Laurens Buijs, docent sociale wetenschappen en gespecialiseerd in genderstudies, stond maandag in de Amsterdamse rechtbank vanwege een kort geding dat hij tegen de Universiteit van Amsterdam had aangespannen, die al meer dan een decennium zijn werkgever is.

Volgens Buijs heeft de onderwijsinstelling verzuimd de ‘klokkenluidersregeling’ goed toe te passen, waardoor zijn loopbaan schade oploopt en hij niet de juiste rechtsbescherming krijgt. Buijs heeft zichzelf afgelopen najaar tot klokkenluider verklaard omdat hij het idee heeft dat op zijn opleiding te weinig sprake is van academische vrijheid. Een commissie onder leiding van Carel Stolker, oud-rector aan de Universiteit Leiden, doet daar nu onderzoek naar en brengt voor de zomer nog rapport uit.

‘Het moet knetteren aan een universiteit’

Het kort geding staat symbool voor de verhitte discussie over genderidentiteit in de maatschappij. Bart Maes, de advocaat van Laurens Buijs, maakte de vergelijking met lobotomie: een chirurgische ingreep halverwege vorige eeuw waarbij gaten in de schedel werden geboord, met het idee dat mensen met depressie, hypochondrie of angststoornissen zo behandeld konden worden.

Wetenschappelijke criticasters waren er in die jaren ook, maar die werden lange tijd genegeerd. Laurens Buijs is ook zo’n roepende in woestijn, zei advocaat Bart Maes. “Wat Laurens aan de orde heeft gesteld – kort gezegd de acute bedreiging van de academische vrijheid en de vrijheid van meningsuiting – valt zonder meer in dezelfde categorie. Het mag, nee, het móet knetteren aan een universiteit. Hoe vervelend dat ook kan zijn voor bestuur, collega’s en studenten.”

‘Zieke psychopaat’

De advocaat van de UvA, Pauline Sick, was het met laatstgenoemde eens: het moet knetteren in de wetenschap, maar dat staat los van het grensoverschrijdende gedrag waaraan Buijs zich schuldig zou hebben gemaakt de afgelopen maanden. De advocaat wijst naar de vele berichten die Buijs op Twitter heeft geplaatst. Hij deelde daar de namen van studenten die een petitie tegen hem waren begonnen en plaatste foto’s van collega’s met teksten waarin zij als onbekwaam of extremist werden geduid.

De advocaat las ook berichten op die Buijs in april had gestuurd aan UvA-decaan Agneta Fischer. Enkele voorbeelden: ‘Je bent een door en door ziek persoon!!’ ‘Zieke psychopaat dat je er bent!!!’ ‘Iedereen vindt je dom en daarom ben je zo bruikbaar.’ ‘Je sloopt de universiteit met je grenzeloze incompetentie.’

Dat Buijs sinds april op non-actief staat, heeft volgens de UvA dan ook niks te maken met de klokkenluidersregeling, maar met het grensoverschrijdende gedrag. De universiteit wees ook op andere afspraken die Buijs zou hebben geschonden. Zo kwam hij tegen de afspraken in naar de universiteit toe, bezocht de faculteit met een draaiende camera en bleef hij ‘zowel intern als publiekelijk’ olie op het vuur gooien.

Wang toekeren

Wanhoopsdaden waren dat, zegt advocaat Maes. Buijs zou dat hebben gedaan omdat hij niet werd beschermd of gehoord door de UvA en daarmee geïsoleerd kwam te staan. De berichten zouden ook niet in de juiste context worden geplaatst: dit was een reactie omdat Buijs afgesneden zou worden van de universiteit.

Buijs kwam zelf ook nog aan het woord. In zijn betoog had hij het over de UvA waar de woke-ideologie razendsnel om zich heengrijpt. Met een snik voegde hij eraan toe niet de dader, maar het slachtoffer te zijn. “De UvA heeft me vogelvrij gemaakt en mijn leven grotendeels verwoest de afgelopen maanden. Er heerst ideologisch extremisme, verstopt achter politiek correcte verhalen. Waar is het empathisch vermogen? Waarom ben ik niet beschermd?”

Hij zei spijt te hebben dat hij de afgelopen tijd ‘hier en daar’ uit de bocht is gevlogen. “Het lukte me niet de andere wang toe te keren als ik weer geslagen werd. Ik kan me voorstellen dat ik andere collega’s en studenten een onveilig gevoel heb gegeven.”

Gewond dier

UvA-decaan Agneta Fischer reageerde ook kort in de zaak. Ze wees op de ‘vele gesprekken’ die zij met Buijs het afgelopen jaar hadden gevoerd, dat ze coaching hadden aangeboden en geadviseerd anders te communiceren over non-binariteit om zijn punt te maken. “Nu wordt hij gepresenteerd als een gewond dier. De spijt die hij nu vertoont heb ik niet eerder gezien. Dat is mooi, maar wel een beetje laat.”

Op uiterlijk 5 juni doet de rechter uitspraak over of de UvA de klokkenluidersregeling heeft geschonden. Los daarvan loopt ook een zaak bij de kantonrechter over het ontbinden van het contract van Buijs. Het is nog niet bekend wanneer die uitspraak volgt.

